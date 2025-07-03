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«Зенит» может купить Педро Абреу из «Фламенго»

вчера, 19:24

Нападающий «Фламенго» Педро Абреу может оказаться в «Зените».

По информации источника, петербургская команда рассматривает возможность подписания 28-летнего форварда. Сумма сделки составит около 15 млн евро.

В 2025 году Абреу провёл 17 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.

Напомним, что «Зенит» сейчас оформляет переход Жерсона, другого игрока «Фламенго». А председатель правления клуба Александр Медведев уже сообщил, когда именно его презентуют.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:35
надо обязательно брать !
а пока тревожно : в составе меньше 100% бразильцев !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:15
2030 год....
"Фламенго" прекратил существование.....
Зенит купил всех.....
Vilar
Vilar
вчера в 22:55
Ой, бедный зенит, на последние деньги, покупает последнего педро из бразилии.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:02
Много бразильцев это плохо, почти всегда...
lotsman
lotsman
вчера в 20:28
По информации источника. Уже дзен стал информационным источником соккера.)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:27
Еще одна педра?))
drug01
drug01
вчера в 19:26
Зенит может купить кого угодно!!!
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