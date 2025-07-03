«Зенит» может купить Педро Абреу из «Фламенго»

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вчера, 19:24

Нападающий «Фламенго» может оказаться в «Зените».

По информации источника, петербургская команда рассматривает возможность подписания 28-летнего форварда. Сумма сделки составит около 15 млн евро.

В 2025 году Абреу провёл 17 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.

Напомним, что «Зенит» сейчас оформляет переход Жерсона, другого игрока «Фламенго». А председатель правления клуба Александр Медведев уже сообщил, когда именно его презентуют.