«Зенит» может купить Педро Абреу из «Фламенго»

Нападающий «Фламенго» Педро Абреу может оказаться в «Зените».
По информации источника, петербургская команда рассматривает возможность подписания 28-летнего форварда. Сумма сделки составит около 15 млн евро.
В 2025 году Абреу провёл 17 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.
Напомним, что «Зенит» сейчас оформляет переход Жерсона, другого игрока «Фламенго». А председатель правления клуба Александр Медведев уже сообщил, когда именно его презентуют.
а пока тревожно : в составе меньше 100% бразильцев !
а пока тревожно : в составе меньше 100% бразильцев !
"Фламенго" прекратил существование.....
Зенит купил всех.....
"Фламенго" прекратил существование.....
Зенит купил всех.....