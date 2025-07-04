Гонду: «Вега быстро адаптируется и начнёт помогать команде»

Нападающий «Зенита» прокомментировал подписание контракта защитника с петербургским клубом.

Мы сегодня с ним встретились впервые за долгое время, наконец-то смогли лично поболтать. Рад, что теперь он с нами и будет помогать команде, добавит качества игре. И мы примем его самым лучшим образом! Он быстро адаптируется к городу и клубу. И как можно скорее начнёт проявлять себя на поле. Я прекрасно знаю, на что он способен, у него огромный талант. Уверен, он принесёт «Зениту» много пользы.