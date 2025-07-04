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Гонду: «Вега быстро адаптируется и начнёт помогать команде»

сегодня, 01:03

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду прокомментировал подписание контракта защитника Романа Веги с петербургским клубом.

Мы сегодня с ним встретились впервые за долгое время, наконец-то смогли лично поболтать. Рад, что теперь он с нами и будет помогать команде, добавит качества игре. И мы примем его самым лучшим образом! Он быстро адаптируется к городу и клубу. И как можно скорее начнёт проявлять себя на поле. Я прекрасно знаю, на что он способен, у него огромный талант. Уверен, он принесёт «Зениту» много пользы.

Сегодня было официально объявлено о переходе 21-летнего аргентинца Веги в состав «сине-бело-голубых».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 10:44
А не как Промес в конечном итоге?
shlomo
shlomo
сегодня в 08:29
Пожелаю ему удачи в Зените.... дай Бог чтобы показал себя с лучшей стороны...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:24
Адаптируется нормально , а как на счёт акклиматизации ?)
b9vy2b24tk48
b9vy2b24tk48
сегодня в 08:04
У Зенита нет веры в своих игроках, только в иностранцев.
112910415
112910415
сегодня в 07:43
Гонду авторитетный, Гонду знает !
y3ddtd7vhjrs
y3ddtd7vhjrs
сегодня в 07:15
Каждый гонду из себя эксперта корчит
xh7ym54k8yu6
xh7ym54k8yu6
сегодня в 06:38
Веге есть кому помочь адаптироваться в команде, удачи игроку.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 05:54
Они оказывается знакомы? Будет с кем общаться...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 01:45
Сразу видно кто с Т-Банком на "ты"))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:07
Лусиано радостный....
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