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ГлавнаяНовостиФинансыФранция. Лига 1 2025/2026

Стали известны условия, благодаря которым «Лион» может остаться в Лиге 1

сегодня, 00:16

«Лиону» нужно найти 200 млн евро, чтобы продолжить выступления в высшем дивизионе чемпионата Франции.

По информации источника, 10 июля дело исключенной из Лиги 1 команды будет рассмотрено апелляционной комиссией финансового регулятора. До этого дня клубу необходимо пополнить свой счёт на 100 млн евро. Кроме того, требуется дополнительная гарантия на сумму более 100 млн евро, чтобы покрыть возможные расходы в течение сезона. Эту сумму не нужно вносить немедленно, но должно быть твёрдое обязательство, что эти средства будут обеспечены.

О решении понизить «Лион» в Лигу 2 из-за финансовых проблем стало известно 24 июня.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:01
Кроме того, требуется дополнительная гарантия на сумму более 100 млн евро, чтобы покрыть возможные расходы в течение сезона. Эту сумму не нужно вносить немедленно, но должно быть твёрдое обязательство, что эти средства будут обеспечены.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1411471/lion 04.07.2025
а по простому то занести в комитет))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 13:11
Да ребята из Форбс (Абрамович,Галицкий,Федун,Писарский) сто пудов под санкциями...
chromage
chromage
сегодня в 11:46
Капец 100млн внести для существования убыточного клуба. Так он на следующий год еще такой же долг наберет. И еще. И так до бесконечности? Мде...
lazzioll
lazzioll ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 10:22
Сент-Этьен еще больше брал - в еще большей 63 сидит
fifa77707
fifa77707
сегодня в 09:59
сейчас арабы нарисуются и все дела......
fhcqwq7x2cv5
fhcqwq7x2cv5
сегодня в 08:00
Русских надо звать, у них есть такие деньги.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:43
"Эту сумму ( 200 млн. прим. моё) не нужно вносить немедленно, но должно быть твёрдое обязательство, что эти средства будут обеспечены"

"Твёрдое обязательство" это как на Руси раньше "купеческое слово"?
Чем во Франции измеряется "твёрдость" и в каких единицах? Микромакронах или макаронах?)
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 07:01
Продать Арабам и все!
kpku58zy7rdc
kpku58zy7rdc
сегодня в 06:59
Надо спасать прославленный клуб, 200 миллионов не большие деньги
112910415
112910415
сегодня в 06:50
всё решаемо !
у Писарского вон есть крупная сумма ...
Gulomjon Najimov
Gulomjon Najimov
сегодня в 06:07
Ничего личного просто бизнес
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:29
Оказывается всё дело в деньгах...
протон
протон
сегодня в 02:37
Садыгов может одолжить.
Он с Химками закончил.
Только его сына Илюшу надо в состав будет ввести
ABir
ABir
сегодня в 00:56
Лионским тканям придется не слабо скинуться на родной клуб.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:36
Такой сильной командой была когда-то... Столько чемпионств подряд брали.
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