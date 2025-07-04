Стали известны условия, благодаря которым «Лион» может остаться в Лиге 1

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сегодня, 00:16

«Лиону» нужно найти 200 млн евро, чтобы продолжить выступления в высшем дивизионе чемпионата Франции.

По информации источника, 10 июля дело исключенной из Лиги 1 команды будет рассмотрено апелляционной комиссией финансового регулятора. До этого дня клубу необходимо пополнить свой счёт на 100 млн евро. Кроме того, требуется дополнительная гарантия на сумму более 100 млн евро, чтобы покрыть возможные расходы в течение сезона. Эту сумму не нужно вносить немедленно, но должно быть твёрдое обязательство, что эти средства будут обеспечены.

О решении понизить «Лион» в Лигу 2 из-за финансовых проблем стало известно 24 июня.