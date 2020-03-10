Матч «Баварии» и «Челси» пройдёт без зрителей

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вчера, 15:34

Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Челси» состоится без зрителей. Об этом заявил немецкий журналист Кристиан Фальк.

Причина — желание мюнхенских властей предотвратить распространение коронавируса. Если немецкий клуб выйдет в 1/4 финала, то поединок этой стадии на «Альянц Арене» также может пройти при пустых трибунах.

Напомним, что в первом матче «Бавария» на выезде разгромила «Челси».

Коронавирус и футбол