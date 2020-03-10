Матч «Баварии» и «Челси» пройдёт без зрителей

Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Челси» состоится без зрителей. Об этом заявил немецкий журналист Кристиан Фальк.
Причина — желание мюнхенских властей предотвратить распространение коронавируса. Если немецкий клуб выйдет в 1/4 финала, то поединок этой стадии на «Альянц Арене» также может пройти при пустых трибунах.
Напомним, что в первом матче «Бавария» на выезде разгромила «Челси».
Как по мне это всего лишь паника,как когда то было с птичьим гриппом.Но если это кому и пойдёт на пользу то только Челси
Как по мне это всего лишь паника,как когда то было с птичьим гриппом.Но если это кому и пойдёт на пользу то только Челси
И так .
Футбол без зрителей все равно, что секс с презервативом.
Не поймёшь было или не было, и идти ли ещё ?
И так .
Футбол без зрителей все равно, что секс с презервативом.
Не поймёшь было или не было, и идти ли ещё ?
помним Бавария 5-1, 5-1 Арсенал
помним Бавария 7-2, 3-1 Тоттенхэм
помним Бавария 3-0, ..... Челси
помним Бавария 5-1, 5-1 Арсенал
помним Бавария 7-2, 3-1 Тоттенхэм
помним Бавария 3-0, ..... Челси