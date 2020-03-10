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Матч «Баварии» и «Челси» пройдёт без зрителей

вчера, 15:34
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси18.03.2020 в 23:00 Не начался

Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Челси» состоится без зрителей. Об этом заявил немецкий журналист Кристиан Фальк.

Причина — желание мюнхенских властей предотвратить распространение коронавируса. Если немецкий клуб выйдет в 1/4 финала, то поединок этой стадии на «Альянц Арене» также может пройти при пустых трибунах.

Напомним, что в первом матче «Бавария» на выезде разгромила «Челси».

Коронавирус и футбол

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Мысыктар
Мысыктар
вчера в 22:40
такое дермище для футбола.это пзд
Жека10
Жека10
вчера в 21:10
если честно не понимаю Германия тут каким боком ?
Как по мне это всего лишь паника,как когда то было с птичьим гриппом.Но если это кому и пойдёт на пользу то только Челси
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:21
Логично, немцы сделали себе запас...
мангo
мангo
вчера в 19:54
по фигу все равно по телеку смотиреть
Roman73
Roman73
вчера в 19:39
Предлагаю конкурс, дать короткое определение понятию " футбол без зрителей ".
И так .
Футбол без зрителей все равно, что секс с презервативом.
Не поймёшь было или не было, и идти ли ещё ?
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 19:34
Когда уже мир заживёт спокойно
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:18
Панический бред! Такой футбол нам не нужен!
DXTK
DXTK
вчера в 18:59
А чего там смотреть как Бавария в очередной раз ставит раком Лондон?!

помним Бавария 5-1, 5-1 Арсенал
помним Бавария 7-2, 3-1 Тоттенхэм
помним Бавария 3-0, ..... Челси
MaxRnD
MaxRnD
вчера в 18:27
Хрень
Zimmer
Zimmer
вчера в 18:08
Очень плохо.
This is BarCa
This is BarCa
вчера в 17:46
Но тогда уж, голы равными должны быть, раз такая пьянка пошла.
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
вчера в 17:32
лучше бы перенесли игры,чем такой футбол
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:05
Логичное решение...
Pональдиньо
Pональдиньо
вчера в 16:25
такое ощущение, что в Европе, а не в Китае бушует этот вирус, что за бред
ДСА
ДСА
вчера в 16:09
Печально
Mangur
Mangur
вчера в 15:43
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