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Тедеско раскритиковал судей после поражения «Спартака» от «Краснодара»

вчера, 19:17
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о работе судей на матче с «Краснодаром» в 21-м туре РПЛ.

Сегодня еще можно понять и принять две желтые карточки Зобнина. Но когда Понсе валят возле штрафной, а судья ничего не фиксирует, это не хорошо. Понятно, что тренеры всегда склоняются на сторону своего футболиста в спорных ситуациях, но в общем и целом ситуация такая.

Замена Жиго была тоже из-за желтой карточки. Сама желтая карточка, кстати, была странной — соперник отнял мяч, начал контратаку, расклад был пять в одного в нашу пользу, эпизод на их половине поля, Сэм играет. Не было никакой желтой! После этого эпизода его игра абсолютно изменилась, потому что любой контакт мог привести к удалению.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
сегодня в 00:44
А что же не скакал козликом в чужую зону, чтобы руку пожать?
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответил tolctoy
вчера в 21:09
Питерский судья помог конкуренту Зенита Краснодару. Позор таким судьям!
ABir
ABir
вчера в 20:47
Доменико пора объяснить, что судей в России нельзя критиковать. Вообще никаких
МапС
МапС
вчера в 20:46
Даже с фанатки было видно судейские косяки! А команде СПАСИБО! Достойно играли.
tolctoy
tolctoy
вчера в 20:22
Всё правильно сказал!!!! Питерская 32а судил в одну сторону,против СПАРТАКА.Долой таких судей!!!!!
nikot
nikot
вчера в 20:05
Бамжатская кухня рулит в судействе,недолго кооперативу-садоводству в России осталось заправлять!!!
serh62
serh62
вчера в 20:00
не дали поскакать тренеру спартака)))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 19:41
Нефть дешевеет, вот фeдун и зажал денег для cyдей
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:41
спартак ждал от Лапочкина пенальти, высосанного из пальца....
viv
viv
вчера в 19:39
Поплыл семинулевый.....
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:38
Очередной неудачник.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:36
Судят чуть -чуть против Спартака.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 19:35
Тедеско несколько примитивно рассуждает. Жёлтая, поэтому замена. Не чувствуется масштаба в его действиях. Лучше бы извинился перед болельщиками за это поражение
valt134
valt134
вчера в 19:30
Всё... Скурвился... Поплыл...
Nikola45
Nikola45
вчера в 19:28
Да это беспредел! Судья обязан был судить как с Сочи судили! А то что это? Как тут выиграешь?
makkie
makkie
вчера в 19:25
Не стоит на судей пенять, они судят как умеют!
Лучше самим наладить прицел и реализовывать моменты 3 в 2.
В дерби это получалось, сегодня - нет.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:24
Доменик, работай
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