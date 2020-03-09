Тедеско раскритиковал судей после поражения «Спартака» от «Краснодара»

Главный тренер «Спартака» высказался о работе судей на матче с «Краснодаром» в 21-м туре РПЛ .

Сегодня еще можно понять и принять две желтые карточки Зобнина. Но когда Понсе валят возле штрафной, а судья ничего не фиксирует, это не хорошо. Понятно, что тренеры всегда склоняются на сторону своего футболиста в спорных ситуациях, но в общем и целом ситуация такая.

Замена Жиго была тоже из-за желтой карточки. Сама желтая карточка, кстати, была странной — соперник отнял мяч, начал контратаку, расклад был пять в одного в нашу пользу, эпизод на их половине поля, Сэм играет. Не было никакой желтой! После этого эпизода его игра абсолютно изменилась, потому что любой контакт мог привести к удалению.