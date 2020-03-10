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Дюков покинет пост главы селекционного отдела ЦСКА

вчера, 20:18

По информации источника, руководитель селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков покидает клуб.

Отмечается, что он уходит по собственному желанию, конфликта с клубом у него нет.

Стоит отметить, что в прошлом году жена Дюкова оскорбительно высказывалась о главном тренере команды Викторе Ганчаренко. Дюков работал в армейском клубе с 2017 года.

Также недавно из селекционного отдела ЦСКА в «Спартак» перебрался Антон Чистяков.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответил pomor45
вчера в 21:36
Тебе вредно думать. Лучше читай внимательно.
Советы будешь давать своим родственникам.

Я в твоих советах не нуждаюсь.))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:13
Все же выжили мужичка!!! Но пусть жене спасибо скажет, такое не забывается. Удивляет другое, почему так долго ждали???
drug01
drug01
вчера в 20:59
Надо делать выводы!!!
VIPded
VIPded
вчера в 20:53
Ранее успешная селекция ЦСКА давно уже вызывает массу вопросов...
Удачи ЦСКА!!!
pomor45
pomor45 ответил oFANATo
вчера в 20:49
Сначала подумал Дюков покинет РФС...а потом дочитал до конца понял не тот Дюков. Тот Дюков газпромовский,его так просто не выгонишь из РФС. Без него лазурным не быть чемпионом.
Тебе вредно думать. Лучше читай внимательно.
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:43, ред.
Сначала подумал Дюков покинет РФС...а потом дочитал до конца понял не тот Дюков. Тот Дюков газпромовский,его так просто не выгонишь из РФС. Без него лазурным не быть чемпионом.
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