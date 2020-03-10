Дюков покинет пост главы селекционного отдела ЦСКА

По информации источника, руководитель селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков покидает клуб.
Отмечается, что он уходит по собственному желанию, конфликта с клубом у него нет.
Стоит отметить, что в прошлом году жена Дюкова оскорбительно высказывалась о главном тренере команды Викторе Ганчаренко. Дюков работал в армейском клубе с 2017 года.
Также недавно из селекционного отдела ЦСКА в «Спартак» перебрался Антон Чистяков.
Я в твоих советах не нуждаюсь.))
Я в твоих советах не нуждаюсь.))
Удачи ЦСКА!!!
Удачи ЦСКА!!!