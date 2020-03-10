Дюков покинет пост главы селекционного отдела ЦСКА

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вчера, 20:18

По информации источника, руководитель селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков покидает клуб.

Отмечается, что он уходит по собственному желанию, конфликта с клубом у него нет.

Стоит отметить, что в прошлом году жена Дюкова оскорбительно высказывалась о главном тренере команды Викторе Ганчаренко. Дюков работал в армейском клубе с 2017 года.