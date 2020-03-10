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Юсупов работает в общей группе «Динамо», Лещук пропустит ближайшие матчи

вчера, 19:38

Пресс-служба «Динамо» на официальном сайте сообщила, что команда готовится к гостевым матчам чемпионата России с «Ахматом» и «Краснодаром» на базе футбольного клуба «Сочи». Трава на динамовской базе в Новогорске после реновации только-только пустила корни, поэтому было решено ее поберечь.

В составе сочинской делегации бело-голубых 25 футболистов:

Вратари: Антон Шунин, Дэвид Сангаре, Расул Мицаев.

Защитники: Григорий Морозов, Заурбек Плиев, Владимир Рыков, Сергей Паршивлюк, Иван Ордец, Роман Евгеньев, Дмитрий Скопинцев, Тони Шунич.

Полузащитники: Артур Юсупов, Роман Нойштедтер, Себастиан Шиманьски, Жоаозиньо, Антон Соснин, Оскар Хильемарк, Шарль Каборе, Игорь Школик, Константин Рауш.

Нападающие: Максимилиан Филипп, Кирилл Панченко, Сильвестр Игбун, Николай Комличенко, Клинтон Нжи.

В Москве остался Игорь Лещук, который продолжает восстановление от полученной в концовке третьего тренировочного сбора травмы — он будет работать с физиотерапевтом Дмитрием Смирновым и тренером-реабилитологом Артуром Савельевым.

В прошлом туре РПЛ «Динамо» обыграло «Тамбов».

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Vladimir808
Vladimir808
вчера в 20:51
Здоровья Артуру и Игорю!!!
alexgurzan
alexgurzan
вчера в 19:59
Уже выяснили, что остающийся коммент в черновике после отправки, это ошибка. После отправки комментарий должен пропадать из поля. Поправим в ближайшее время.
EAGinLE
EAGinLE ответил alexgurzan
вчера в 19:51
Понятно , но не удобно . Приходится каждый раз старый коммент удалять .
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