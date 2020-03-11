ГлавнаяНовости

Товарищеский матч Швеции и России в Стокгольме пройдёт без зрителей

11 марта 2020, 19:47
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия28.03.2020 в 02:00 Не начался

По информации шведских СМИ со ссылкой на генерального секретаря Шведского футбольного союза Хокана Шёстранда, товарищеский матч сборных Швеции и России пройдёт без зрителей из-за эпидемии коронавируса в Европе.

К данному решению в Шведском футбольном союзе пришли после рекомендаций управления общественного здравоохранения страны.

Товарищеский матч Швеция — Россия намечен на 28 марта в Стокгольме. Начало игры в 20:00 по мск.

Ранее стало известно, что без зрителей пройдет товарищеский матч между сборными Молдавии и России.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Спартак» выставил самый молодой состав в XXI веке на матч с «Оренбургом»
Сегодня, 14:03 Комментарии0
«Динамо» опубликовало фото из раздевалки после победы над «Ахматом»
Вчера, 23:27 ФотоКомментарии3
Президент «Урала» — о матче с «Зенитом»: «Мы прилетели, будем играть»
Вчера, 19:52 Комментарии10
«Рубин» сыграет с «Локомотивом» в Казани без зрителей из-за коронавируса
Вчера, 12:17 Комментарии8
Умяров и Шюррле не сыграют против «Оренбурга»
Вчера, 10:34 Комментарии4
Маркиньос – о победе над «Боруссией»: «Это было действительно очень хорошо»
12 марта Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
12 марта в 22:59
Кому он нужен ? Пожалуй, только тренеру Черчесову. И дело не в игнорировании матча со стороны болельщиков, а в том, что он неинтересен со всех точек зрения.
zsb1961
zsb1961
11 марта в 23:32
Перестраховываются.
beefs
beefs
11 марта в 21:46
футбол для статистики...
mat73
mat73
11 марта в 21:05
Настоящий товарняк получится, даже порожняк.
ДАША Д
ДАША Д
11 марта в 20:43
Впору на компьютерах баталии устраивать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 марта в 19:52
Без разницы, со зрителями или нет...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100