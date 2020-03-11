Товарищеский матч Швеции и России в Стокгольме пройдёт без зрителей

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11 марта 2020, 19:47

По информации шведских СМИ со ссылкой на генерального секретаря Шведского футбольного союза Хокана Шёстранда, товарищеский матч сборных Швеции и России пройдёт без зрителей из-за эпидемии коронавируса в Европе.

К данному решению в Шведском футбольном союзе пришли после рекомендаций управления общественного здравоохранения страны.

Товарищеский матч Швеция — Россия намечен на 28 марта в Стокгольме. Начало игры в 20:00 по мск.

Ранее стало известно, что без зрителей пройдет товарищеский матч между сборными Молдавии и России.