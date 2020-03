МЮ впервые в своей истории играет матч без зрителей

МЮ играет с ЛАСКом в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Эта встреча из-за распространения коронавируса проходит при пустых трибунах. Таким образом, «красные дьяволы» впервые в истории клуба проводят официальную игру без зрителей.

For the first time in the club's history, Man Utd are playing a competitive match behind closed doors. pic.twitter.com/46AWfYuTh7