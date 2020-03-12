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Игроки «Интера» будут находиться на карантине до 22 марта

12 марта 2020, 15:59

Футболисты «Интера» будут находиться на карантине до 22 марта. При этом никто из них не пройдет тест на наличие коронавируса. Ни у кого из игроков миланской команды нет симптомов болезни, сообщает источник со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Решение отправить игроков, тренеров и технический персонал «Интера» на карантин было принято после того, как выяснилось, что защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани заразился коронавирусом. Напомним, что 8 марта «Интер» встретился с «Юве» в матче 26-го тура Серии А на стадионе «старой синьоры» при пустых трибунах (0:2). Ругани провел всю игру на скамейке запасных.

Коронавирус и футбол

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Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил Maximiliano_777
12 марта в 20:25
Себя сожгите. С вас началось в серии А
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    12 марта в 18:28
    Кабинет и тут отличился, заразили Серию А, а потом жителей страны
    Maximiliano_777
    Maximiliano_777 ответил Иоанн Рюрикович
    12 марта в 18:24
    Лучше их сразу сжечь, ахаха)
      Иоанн Рюрикович
      Иоанн Рюрикович
      12 марта в 16:14
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