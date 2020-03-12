Игроки «Интера» будут находиться на карантине до 22 марта

Футболисты «Интера» будут находиться на карантине до 22 марта. При этом никто из них не пройдет тест на наличие коронавируса. Ни у кого из игроков миланской команды нет симптомов болезни, сообщает источник со ссылкой на Gazzetta dello Sport.
Решение отправить игроков, тренеров и технический персонал «Интера» на карантин было принято после того, как выяснилось, что защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани заразился коронавирусом. Напомним, что 8 марта «Интер» встретился с «Юве» в матче 26-го тура Серии А на стадионе «старой синьоры» при пустых трибунах (0:2). Ругани провел всю игру на скамейке запасных.
Наверно это Ювентус китайцами Италию заселил. Это ваш картонный, китайский властелин инфецировал сериАл. За это интер должен быть предан огню.)
Наверно это Ювентус китайцами Италию заселил. Это ваш картонный, китайский властелин инфецировал сериАл. За это интер должен быть предан огню.)