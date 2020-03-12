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«Челси» отменил тренировку и проверил футболистов на коронавирус

12 марта 2020, 20:51

«Челси» отменил сегодняшнюю тренировку.

«Аристократы» решили проверить всех футболистов на наличие коронавируса. Сообщается, что все тесты показали отрицательные результат. Также говорится о том, что ни у кого игроков «синих» нет симптомов COVID-19.

Завтрашняя тренировка должна состояться в обычном режиме. «Челси» собирается провести все мероприятия, включая предматчевую пресс-конференцию и интервью со СМИ, перед игрой 30-го тура АПЛ с «Астон Виллой».

Ранее стало известно, что у трех футболистов «Лестера» обнаружены симптомы коронавируса.

Коронавирус и футбол

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VIPded
VIPded
12 марта в 21:23
Это правильно.
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