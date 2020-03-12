У трех футболистов одного клуба АПЛ проявились симптомы коронавируса

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12 марта 2020, 17:36

Английские СМИ сообщают, что у трех игроков одного клуба АПЛ обнаружены симптомы коронавируса.

Один из них был изолирован в начале этой недели. Затем признаки заражения обнаружились еще у двух футболистов.

Все игроки клуба проходят тесты на наличие коронавируса. Если у кого-то будет положительный анализ, то ближайший матч АПЛ этой команды перенесут.

Ранее стало известно, что коронавирус был обнаружен у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани.

Коронавирус и футбол