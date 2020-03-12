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Сотрудники «Ювентуса» находятся в изоляции из-за коронавируса

12 марта 2020, 22:21

Пресс-служба «Ювентуса» объявила, что многочисленные сотрудники клуба находятся в изоляции после положительного теста на коронавирус у защитника Даниэле Ругани

В изоляции находится 121 человек, включая игроков, членов тренерского штаба, менеджеров, сопровождающих и сотрудников «Ювентуса». Это требование органов здравоохранения, основанных на действующих в настоящее время положениях.

Недавно стало известно, что форвард команды Криштиану Роналду отказывается возвращаться в Турин из-за коронавируса. 

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
SuperGobb
SuperGobb ответил unoejk
вчера в 15:06
Добрый день. Про аккаунты для троллинга: из тех что сегодня вижу 2 штуки, оба уже в перманенте. Про удалённый коммент: случайность, он сразу же был восстановлен. Про премодерацию: на последние 30 комментов с этого аккаунта (вне оффтопа) у вас 10 троллина и 2 удалённых за оскорбление. По бану SuperGobb надо уточнить, отпишу попозже.
Ну так что по этому аккаунту? Обещали разобраться, а до сих пор не отписались. Восстановите все комментарии и снимите необоснованную премодерацию с Рюриковича.
SuperGobb
SuperGobb ответил Сидни Кросби
вчера в 15:05
Князь, ты что то путаешь, в кабинетах трофеи выигрывает Ювентус
    Сидни Кросби
    Сидни Кросби ответил Lucky luciano
    вчера в 09:53
    берла уже изолировали и ббиланский середняк без него вернулся туда,где всегда и был...теперь понятно как ббилан выигрывал свои титулы,только благодаря мафии
    Князь, ты что то путаешь, в кабинетах трофеи выигрывает Ювентус
    ballak144
    ballak144 ответил dino-hsv
    вчера в 06:14
    Юморист, сам пошутил, сам посмеялся.
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответил VABANK
    12 марта в 23:55
    Аньели бы изолировать с его судейками...
    берла уже изолировали и ббиланский середняк без него вернулся туда,где всегда и был...теперь понятно как ббилан выигрывал свои титулы,только благодаря мафии
    dino-hsv
    dino-hsv
    12 марта в 23:23
    скоро очередное кальчополи изолирует ювентус от серии а. ждём-с :)
    Иоанн Рюрикович
    Иоанн Рюрикович ответил unoejk
    12 марта в 23:15
    Добрый день. Про аккаунты для троллинга: из тех что сегодня вижу 2 штуки, оба уже в перманенте. Про удалённый коммент: случайность, он сразу же был восстановлен. Про премодерацию: на последние 30 комментов с этого аккаунта (вне оффтопа) у вас 10 троллина и 2 удалённых за оскорбление. По бану SuperGobb надо уточнить, отпишу попозже.
    Два удалённых ни за что, прошу заметить. Так что премод нужно снимать. Если на троллинг премод ставить, то тут всех надо туда упекать, кроме аккаунтов для конкурсов. А те фейки, которые в пермаче, они ещё с часу ночи там должны были быть. Супергобб забанен по беспределу. Не лейте воду, а восстановите справедливость.
    Иоанн Рюрикович
    Иоанн Рюрикович ответил VABANK
    12 марта в 23:12
    Аньели бы изолировать с его судейками...
      VABANK
      VABANK
      12 марта в 22:59
      Аньели бы изолировать с его судейками...
      unoejk
      unoejk ответил Иоанн Рюрикович
      12 марта в 22:36
      Админ. Снова не хорошо поступаешь. Обрисую ситуацию. Сегодня целый день слетевший с катушек пользователь специально создавал фейки для оскорблений пользователей. О чём я неоднократно сигнализировал с аккаунта Supergobb. Ваш коллега совершенно не реагировал, видимо вообще отсутствовал на рабочем месте. А после совсем поступил феерично - удалил мои обращения в модерации и влепил мне необоснованный бан. Можешь полюбоваться в профиле Supergobb. Я совершенно не утрирую, там произвол. Затем, получив необоснованный бан, я зашёл на сайт с этого аккаунта. Всё было нормально, но вдруг ты безосновательно удаляешь старый комментарий и ставишь мне премодерацию. По-вашему это нормально? Предлагаю поступить по совести - снять премод с Иоанна Рюриковича и снять бан с аккаунта Supergobb. И ещё одно, так сказать для информации - мобильная версия соккера жутко лагает. Работает лично у меня только с яндекс-браузера и то через раз. Примите меры.
      Добрый день. Про аккаунты для троллинга: из тех что сегодня вижу 2 штуки, оба уже в перманенте. Про удалённый коммент: случайность, он сразу же был восстановлен. Про премодерацию: на последние 30 комментов с этого аккаунта (вне оффтопа) у вас 10 троллина и 2 удалённых за оскорбление. По бану SuperGobb надо уточнить, отпишу попозже.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      12 марта в 22:28, ред.
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