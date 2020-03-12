Сотрудники «Ювентуса» находятся в изоляции из-за коронавируса

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12 марта 2020, 22:21

Пресс-служба «Ювентуса» объявила, что многочисленные сотрудники клуба находятся в изоляции после положительного теста на коронавирус у защитника Даниэле Ругани.

В изоляции находится 121 человек, включая игроков, членов тренерского штаба, менеджеров, сопровождающих и сотрудников «Ювентуса». Это требование органов здравоохранения, основанных на действующих в настоящее время положениях.

Недавно стало известно, что форвард команды Криштиану Роналду отказывается возвращаться в Турин из-за коронавируса.

Коронавирус и футбол