Савиола: «У Черышева есть все качества, чтобы играть в топ-клубах»

Экс-нападающий «Барселоны» и «Реала» Хавьер Савиола поделился мнением о российском полузащитнике «Валенсии» Денисе Черышеве.
Конечно, я знаю Черышева, мне очень нравится этот футболист. Думаю, Денису ещё играть и играть на высоком уровне. Полагаю, России очень важно, чтобы ваши футболисты выступали в лучших лигах мира. Чемпионат мира в 2018 году дал очень серьёзный импульс развитию футбола в вашей стране. Думаю, большое количество россиян в ведущих лигах мира могут достичь прогресса. Это очень важный момент, и вашим футболистам точно нужно ехать за рубеж.
Безусловно, без травм Черышев мог бы добиться большего. Мне кажется, у Черышева отличная техника, и у него есть все качества, чтобы играть в топ-клубах. Но, к сожалению, в футболе многое зависит от травм.
На этой неделе «Валенсия» вылетела из Лиги чемпионов, уступив в двухматчевом противостоянии «Аталанте». В первой встрече между командами в Италии Черышев отметился забитым мячом.