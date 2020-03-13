Савиола: «У Черышева есть все качества, чтобы играть в топ-клубах»

Экс-нападающий «Барселоны» и «Реала» поделился мнением о российском полузащитнике «Валенсии» .

Конечно, я знаю Черышева, мне очень нравится этот футболист. Думаю, Денису ещё играть и играть на высоком уровне. Полагаю, России очень важно, чтобы ваши футболисты выступали в лучших лигах мира. Чемпионат мира в 2018 году дал очень серьёзный импульс развитию футбола в вашей стране. Думаю, большое количество россиян в ведущих лигах мира могут достичь прогресса. Это очень важный момент, и вашим футболистам точно нужно ехать за рубеж.

Безусловно, без травм Черышев мог бы добиться большего. Мне кажется, у Черышева отличная техника, и у него есть все качества, чтобы играть в топ-клубах. Но, к сожалению, в футболе многое зависит от травм.