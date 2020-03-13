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Савиола: «У Черышева есть все качества, чтобы играть в топ-клубах»

вчера, 06:09

Экс-нападающий «Барселоны» и «Реала» Хавьер Савиола поделился мнением о российском полузащитнике «Валенсии» Денисе Черышеве.

Конечно, я знаю Черышева, мне очень нравится этот футболист. Думаю, Денису ещё играть и играть на высоком уровне. Полагаю, России очень важно, чтобы ваши футболисты выступали в лучших лигах мира. Чемпионат мира в 2018 году дал очень серьёзный импульс развитию футбола в вашей стране. Думаю, большое количество россиян в ведущих лигах мира могут достичь прогресса. Это очень важный момент, и вашим футболистам точно нужно ехать за рубеж.

Безусловно, без травм Черышев мог бы добиться большего. Мне кажется, у Черышева отличная техника, и у него есть все качества, чтобы играть в топ-клубах. Но, к сожалению, в футболе многое зависит от травм.

На этой неделе «Валенсия» вылетела из Лиги чемпионов, уступив в двухматчевом противостоянии «Аталанте». В первой встрече между командами в Италии Черышев отметился забитым мячом.

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galem72
galem72
вчера в 11:39
Это какие качества у него есть? Умение покорно сидеть на лавке, постоянно травмироваться и иногда-иногда забивать? "Отличная" характеристика игрока, готового для топ-клуба. ))
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:33
Да нет у него этих качеств, в "Реале" он уже "сыграл".
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