Йович: «Купался в том же бассейне, что и заражённый игрок, а симптомов нет»

Нападающий «Реала» рассказал о том, что купался в том же бассейне, что и инфицированный коронавирусом игрок, но при этом не ощущает у себя симптомов COVID-19.

Сегодня утром мы пришли на тренировку, но прибыли люди из руководства и сказали, что в ближайшие две недели тренировок не будет, что все должны разъехаться по домам и не покидать Мадрид.

Поскольку я был травмирован и не тренировался в течение последних 2-3 дней, я использовал те же восстановительные бассейны, что и игрок, заражённый коронавирусом. Но у меня нет симптомов, я, правда, хорошо себя чувствую. Ждём решения клуба.