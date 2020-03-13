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Йович: «Купался в том же бассейне, что и заражённый игрок, а симптомов нет»

вчера, 04:58

Нападающий «Реала» Лука Йович рассказал о том, что купался в том же бассейне, что и инфицированный коронавирусом игрок, но при этом не ощущает у себя симптомов COVID-19.

Сегодня утром мы пришли на тренировку, но прибыли люди из руководства и сказали, что в ближайшие две недели тренировок не будет, что все должны разъехаться по домам и не покидать Мадрид.

Поскольку я был травмирован и не тренировался в течение последних 2-3 дней, я использовал те же восстановительные бассейны, что и игрок, заражённый коронавирусом. Но у меня нет симптомов, я, правда, хорошо себя чувствую. Ждём решения клуба.

Сегодня стало известно о заражении коронавирусом главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответил FERIS
вчера в 12:42
Так он и три недели назад и купался . Вы что думаете все умные а там дураки и не знают об этом ?
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 09:17
Если иммунитет достаточно сильный - может и пронесёт(чего и желаю!)
FERIS
FERIS
вчера в 09:11
Симтомы могут не проявляться до трёх недель так что рано говорить о чём то.
Footbolista
Footbolista
вчера в 09:07, ред.
Sadjon
Sadjon
вчера в 08:42
в течении 14 дней могут появится симптомы.....
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 08:06
Радуйся, повезло тебе значит.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 06:46
Нужно немного подождать и всё будет.
wingback
wingback
вчера в 06:18
Святая простота...Игрок-то, поди, в бассейн писал. Я всегда так делаю...
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 05:55
Инкубационный период не, не слышал?
Василий 50
Василий 50
вчера в 05:20
Не уйдешь от него...
ОПС
ОПС
вчера в 05:16
Еще не вечер.
STVA 1
STVA 1
вчера в 05:01
Ну и хорошо
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