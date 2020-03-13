ГлавнаяНовости

ЦСКА не будет возвращать деньги болельщикам за матчи с «Уфой» или «Зенитом»

вчера, 11:42

Сегодня, 13 марта, стало известно, что ЦСКА изменил правила приобретения, пользования и возврата билетов и абонементов на матчи. По новым правилам абонемент на матчи клуба не действителен в том случае, если вынесено решение о проведении игры без зрителей.

В разделе «Порядок доступа владельцев билетов и абонементов на стадион» теперь значится следующий пункт: «Абонемент не действителен на матчах, в отношении которых органами государственной власти, органами местного самоуправления, юрисдикционными или иными уполномоченными органами РФС, РФПЛ, ФИФА, УЕФА вынесено решение о проведении матчей без зрителей, запрете на допуск зрителей в секторы стадиона, ограничении количества зрителей на стадионе или проведении матчей на нейтральном стадионе в другом городе.

В указанных случаях возмещение убытков, денежное или иное возмещение расходов владельцам абонементов не производится».

Несколько дней назад, по информации телеграм-канала «ЦВБП-медиа», данный пункт правил был приведен в другом виде.

При этом на сайте ЦСКА указано, что «правила могут быть изменены клубом в одностороннем порядке в любое время».

Напомним, что несколько дней назад в ЦСКА заявляли, что клуб вернет деньги болельщикам.

«Тем, кто не сможет попасть на стадион из-за введенных ограничений, деньги будут возвращены», – говорил представитель пресс-службы армейцев

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Игроки «Спартака» прибыли на матч с «Оренбургом» в медицинских масках
Сегодня, 13:53 ФотоКомментарии3
СлухиБольшинство клубов РПЛ поддержат приостановку чемпионата из-за коронавируса
Сегодня, 13:09 Комментарии12
ОфициальноВстреча «Сочи» — «Краснодар» пройдет без зрителей
Сегодня, 12:10 Комментарии18
Академия «Локомотива» может приостановить работу из-за пандемии
Сегодня, 11:07 Комментарии0
Карпин против Семина и «Спартак» в Оренбурге. 22-й тур РПЛ ждет!
Вчера, 21:30Александр Чистяков в блоге Магический шарКомментарии7
ЦСКА отменил экскурсии по «ВЭБ Арене» из-за коронавируса
Вчера, 15:34 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
морозз
морозз
вчера в 22:22
Почитать что и где? Что за пункт, которого нет? Шарады не люблю!
Zimka
Zimka
вчера в 18:55
Уже новость на сайте что деньги вернут.
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/poryadok-vozvrata-biletov-na-match-pfk-cska-ufa/
Absinthe3
Absinthe3
вчера в 18:47
Еврей обул коней)
pomor 445
pomor 445
вчера в 18:25
Чтобы еврей да расстался с деньгами, попавшими ему в руки любыми путями, да он лучше жизни лишится. Но, это ему аукнется снижением продажи абонементов, хотя это уже проблема не его, а ВЭБ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Jeck Denielse
вчера в 17:56
Всегда восхищался Леннорычем в его аферах ..... Но что б вот так...с собственными болельщиками..... Стареет....
Зениту проще. Там за счет Газпрома ( считай за счет страны) спокойно можно бесплатно пускать на стадион зрителей. А деньги лучше "возвращать" в виде откатов соответствующим лицам.(перечень на сайте ФК Зенит)
ziborock
ziborock
вчера в 17:50
А я вчера спрашивал:
ziborock
вчера в 16:37
Интересно, а деньги владельцам абонементов Гинер вернет?!
---------------------------------------------
Впрочем ответ был всем известен!)))
Все, что нам дается даром, лучше брать деньгами.
Еврейская мудрость.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:22
Всегда восхищался Леннорычем в его аферах .....
Но что б вот так...с собственными болельщиками.....

Стареет....
blitz
blitz ответил andrefino13
вчера в 16:08
Интересно, кто знает, как и кто в топ 5 отвечает за убытки клубам из-за болячки? Потери ведь сумасшедшие.
Похоже в РФС не хотят нести ответственность по этому вопросу.
Великолепный
Великолепный
вчера в 16:03
Кто вынес решение игры без зрителей с того и спрос.
DEIVID
DEIVID ответил mondial18
вчера в 15:42
так тебе и не суждено быть болелой ЦСКА
И слава Богу!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:41
Такие вещи делаются молча.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:24
Гинера почерк менять регламент, правила. Не удивлен, абсолютно. Вот тебе и "семья".
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:18
В Газпроме поступили проще. Судей посадили на хорошие контракты. Всего в штате
Зенита 6 судей. Поименный список с размером контракта есть на сайте клуба
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Любимец
вчера в 15:12
Что означает заглавная буква А в слове "написать"? Догадываюсь, что ударение, но непонятно к чему это уточнение!)) Впрочем, в поисковике вбиваете "буквы с ударением" и копируете в текст!
На сайте автоцензура, и она читает слова по своему. Поэтому в таких двоякочитаемых словах делаю ударение или пробелы в словах.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 15:07
    Любимец
    Любимец ответил Ангел неБесГрешен
    вчера в 14:32
    гинер прикинул убытки и решил, что дешевле написАть новое правило. Менять регламент по ходу сезона для московских привычное дело...
    Что означает заглавная буква А в слове "написать"? Догадываюсь, что ударение, но непонятно к чему это уточнение!)) Впрочем, в поисковике вбиваете "буквы с ударением" и копируете в текст!
    andrefino13
    andrefino13
    вчера в 14:21
    Интересно, кто знает, как и кто в топ 5 отвечает за убытки клубам из-за болячки? Потери ведь сумасшедшие.
    Энтропия
    Энтропия ответил морозз
    вчера в 14:15
    Не знаю, напишут скажу!
    Так почитал бы для начала. У Федуна даже пункта такого нет изначально )))
    Mi6
    Mi6
    вчера в 14:15
    У гинера ничего не вырвать))
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 14:08
    Не хорошо со стороны руководства так относиться к своим болельщикам
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    вчера в 13:53
    Это ж Гинер, на всем деньги зарабатывает
    BenderBender
    BenderBender
    вчера в 13:43
      Против_всех
      Против_всех ответил mondial18
      вчера в 13:35
      Ни к кому нельзя, даже к армейским, я и говорю. А на деле выясняется ,что как раз то к армейским - можно. Будем знать теперь.
      Wolverhampton
      Wolverhampton
      вчера в 13:34
      У еврея хотели денег взять?.😂😁😀
      Не смешите меня!
      морозз
      морозз ответил Энтропия
      вчера в 13:21
      А что - спартак возвращает деньги за матч? )))
      Не знаю, напишут скажу!
      tuman960
      tuman960
      вчера в 13:20
        Сп62
        Сп62
        вчера в 13:10
        А что по этому поводу скажут юристы? По моему, любая покупка это сделка (договор) и должна быть защищена законом.
        mondial18
        mondial18 ответил Против_всех
        вчера в 13:09
        Нельзя так относится к своим болельщикам, пусь даже это и армейцы
        ну да к армейским нельзя, а вот к спартачам можно
        mondial18
        mondial18 ответил DEIVID
        вчера в 13:05
        Я бы на месте болельщиков ЦСКА не пошёл бы на стадион, пускай действительно при пустых трибунах играют.
        так тебе и не суждено быть болелой ЦСКА
        Tostao
        Tostao ответил Энтропия
        вчера в 13:03
        Интересно, а после того как ЦСКА вернёт деньги - автор что будет писать? Ах да - ничего, даже не извинится )))
        А кто автор? )))
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100