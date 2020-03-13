ЦСКА не будет возвращать деньги болельщикам за матчи с «Уфой» или «Зенитом»

Сегодня, 13 марта, стало известно, что ЦСКА изменил правила приобретения, пользования и возврата билетов и абонементов на матчи. По новым правилам абонемент на матчи клуба не действителен в том случае, если вынесено решение о проведении игры без зрителей.
В разделе «Порядок доступа владельцев билетов и абонементов на стадион» теперь значится следующий пункт: «Абонемент не действителен на матчах, в отношении которых органами государственной власти, органами местного самоуправления, юрисдикционными или иными уполномоченными органами РФС, РФПЛ, ФИФА, УЕФА вынесено решение о проведении матчей без зрителей, запрете на допуск зрителей в секторы стадиона, ограничении количества зрителей на стадионе или проведении матчей на нейтральном стадионе в другом городе.
В указанных случаях возмещение убытков, денежное или иное возмещение расходов владельцам абонементов не производится».
Несколько дней назад, по информации телеграм-канала «ЦВБП-медиа», данный пункт правил был приведен в другом виде.
При этом на сайте ЦСКА указано, что «правила могут быть изменены клубом в одностороннем порядке в любое время».
Напомним, что несколько дней назад в ЦСКА заявляли, что клуб вернет деньги болельщикам.
«Тем, кто не сможет попасть на стадион из-за введенных ограничений, деньги будут возвращены», – говорил представитель пресс-службы армейцев
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/poryadok-vozvrata-biletov-na-match-pfk-cska-ufa/
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/poryadok-vozvrata-biletov-na-match-pfk-cska-ufa/
ziborock
вчера в 16:37
Интересно, а деньги владельцам абонементов Гинер вернет?!
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Впрочем ответ был всем известен!)))
Все, что нам дается даром, лучше брать деньгами.
Еврейская мудрость.
ziborock
вчера в 16:37
Интересно, а деньги владельцам абонементов Гинер вернет?!
---------------------------------------------
Впрочем ответ был всем известен!)))
Все, что нам дается даром, лучше брать деньгами.
Еврейская мудрость.
Но что б вот так...с собственными болельщиками.....
Стареет....
Но что б вот так...с собственными болельщиками.....
Стареет....
Зенита 6 судей. Поименный список с размером контракта есть на сайте клуба
Зенита 6 судей. Поименный список с размером контракта есть на сайте клуба
Не смешите меня!
Не смешите меня!