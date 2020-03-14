«Урал» проиграл «Зениту» 13 из 14 матчей после возвращения в РПЛ

«Урал» с разгромным счетом проиграл «Зениту» во встрече 22-го тура РПЛ.
Екатеринбуржцы с момента своего возвращения в высший дивизион в 2013 году ни разу не смогли обыграть питерцев. 13 раз «Урал» уступал «Зениту» и всего лишь раз сыграл вничью.
Отметим, что в этом матче форвард «сине-бело-голубых» Сердар Азмун оформил первый хет-трик в составе питерского клуба.
А мы то на Оренбурги и Сочи пеняем... тут вредители под боком, оказывается.
А мы то на Оренбурги и Сочи пеняем... тут вредители под боком, оказывается.
Потом лучший клуп восточной Европы попадает в лч и занимает 4 заслуженное! гы-гы
Потом лучший клуп восточной Европы попадает в лч и занимает 4 заслуженное! гы-гы