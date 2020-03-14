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«Урал» проиграл «Зениту» 13 из 14 матчей после возвращения в РПЛ

вчера, 18:49
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Урал» с разгромным счетом проиграл «Зениту» во встрече 22-го тура РПЛ.

Екатеринбуржцы с момента своего возвращения в высший дивизион в 2013 году ни разу не смогли обыграть питерцев. 13 раз «Урал» уступал «Зениту» и всего лишь раз сыграл вничью.

Отметим, что в этом матче форвард «сине-бело-голубых» Сердар Азмун оформил первый хет-трик в составе питерского клуба.

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Все комментарии
tuman960
tuman960
вчера в 20:22
13 матчей проиграли уральцы,зато президент у них говорливый-везде причину проигрыша найдёт,ну как Спартак!!!!
makkie
makkie
вчера в 19:08
    Skorp-winner
    Skorp-winner
    вчера в 18:59
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      вчера в 18:55
      Невероятная статистика личных встреч. Или Урал панически боится Зенит или как-то от них зависит. Другое объяснение трудно представить
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