«Урал» проиграл «Зениту» 13 из 14 матчей после возвращения в РПЛ

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вчера, 18:49

«Урал» с разгромным счетом проиграл «Зениту» во встрече 22-го тура РПЛ .

Екатеринбуржцы с момента своего возвращения в высший дивизион в 2013 году ни разу не смогли обыграть питерцев. 13 раз «Урал» уступал «Зениту» и всего лишь раз сыграл вничью.

Отметим, что в этом матче форвард «сине-бело-голубых» Сердар Азмун оформил первый хет-трик в составе питерского клуба.