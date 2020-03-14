Выживай, «Спартак»! Неудобные и злые соперники «красно-белых» в РПЛ

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сегодня, 12:11

«Спартак» не обезопасил себя от вылета из РПЛ и сегодня сыграет против прямого конкурента, выигравшего в двух последних очных матчах. «Соккер.ру» ищет закономерности.

«Спартак» проводит отвратительный сезон, старт которого был полностью провален стараниями предыдущего тренерского штаба, практиковавшего на сборах обнимашки вместо тяжелой работы. С появлением на мостике Доменико Тедеско надежда забрезжила, но иностранцу нужно время, чтобы наладить все механизмы. Победа над «Динамо» и ЦСКА служат подтверждением того, что работа в «Спартаке» кипит, но стабильности сейчас не может быть по определению, перепады в игре неизбежны.

При этом я бы не назвал матч против «Краснодара» неудачным, если выходить за рамки оценки, где во главе угла стоит результат. Табло показало поражение, но фактически мы увидели равную игру, в которой у каждой команды был свой план, а «Спартаку» немного не повезло в эпизодах и не хватило сил на концовку из-за кубкового дерби с ЦСКА . Как бы то ни было, «красно-белым» некогда сожалеть о прошлом, ведь впереди новые матчи, в которых нужно решить первоочередную задачу в РПЛ — обезопасить себя от вылета.

В свете этой задачи не так страшно проиграть «Краснодару», ведь прямые конкуренты — это «Оренбург», «Тамбов», «Рубин» и иже с ними. Сегодня у команды Доменико Тедеско первый маленький финал в РПЛ , но в случае осечек будут и новые, причем цена с каждым разом будет расти. Нам стало любопытно, насколько хорош «Спартак» в матчах против своих соседей по чемпионату, ведь из этого знания можно выудить ответ на вопрос: смогут ли жители нижней половины турнирной таблицы затюкать москвичей совместными усилиями и затащить их в зону стыков, а то и прямого вылета?

Рассмотрим по 5 последних матчей в РПЛ (кубковые встречи исключаем) с каждым из клубов. Двигаемся от удобных противников «Спартака» к самым зубастым и неуступчивым. Кто окажется на вершине этого рейтинга?

«Крылья Советов» — 12 очков из 15 (очки соперника — 3)

Последние 5 матчей: 4 победы, 1 поражение; голы: 9-7

«Крылья Советов» можно назвать удобным противником для «Спартака», который выигрывал четыре последних матча, впрочем, в этом сезоне оба матча с волжанами уже сыграны.

«Динамо» — 10 очков из 15 (очки соперника — 4)

Последние 5 матчей: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение; голы: 5-2

В первом официальном матче этого года «Спартак» упрочил преимущество над «бело-голубыми», которым не проигрывал вот уже почти два года, с того дня, когда «Динамо» последнем туре сезона 2017/18 обыграло «Спартак» в гостях и лишило его прямой путевки в Лигу чемпионов.

«Рубин» — 9 очков из 15 (очки соперника — 3)

Последние 5 матчей: 2 победы, 3 ничьи; голы: 5-3

С одной стороны, «Рубин» — единственный клуб РПЛ , которому «Спартак» умудрился не проиграть на отрезке из пяти матчей, но ведь и последняя победа одержана два года назад, три последних матча — сплошные ничьи.

«Ахмат» — 9 очков из 15 (очки соперника — 6)

Последние 5 матчей: 3 победы, 2 поражения; голы: 10-8

Самое любопытное, что все пять последних матчей этого соперничества выиграли гости. Не очень хорошая тенденция для «Спартака», которому предстоит сыграть домашний матч с грозненцами в мае.

«Оренбург» — 9 очков из 15 (очки соперника — 6)

Последние 5 матчей: 3 победы, 2 поражения; голы: 8-7

В истории соперничества «Спартака» и «Оренбурга» всего пять матчей, и начиналось все для «красно-белых» идеально: под руководством Массимо Карреры москвичи трижды подряд обыгрывали уральцев, а потом Олег Кононов проиграл обе свои встречи. Первое поражение стоило «Спартаку» прямой путевки в Лигу Европы, второе лишило Кононова работы. Как сложатся отношения Доменико Тедеско с «Оренбургом»? Сегодня первое свидание!

«Локомотив» — 8 очков из 15 (очки соперника — 5)

Последние 5 матчей: 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение; голы: 8-5

В этой дуэли «Спартак» качнул чашу весов в свою пользу в последнем матче, когда уже с Доменико Тедеско у руля команды красиво разобрал железнодорожников на контратаках, забив три безответных мяча в ворота Гильерме.

«Краснодар» — 7 очков из 15 (очки соперника — 7)

Последние 5 матчей: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения; голы: 7-5

«Быки» долгое время считались удобным соперником для «Спартака», но в последних трех матчах у «красно-белых» 0 побед над южанами, а в этом сезоне «Краснодар» победил в обеих встречах.

ЦСКА — 7 очков из 15 (очки соперника — 7)

Последние 5 матчей: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения; голы: 7-6

Если учитывать недавний кубковый матч, то в «Спартак» в последнее время успешнее в дерби, а в этом сезоне ЦСКА был повержен уже дважды.

ФК «Уфа» — 7 очков из 15 (очки соперника — 7)

Последние 5 матчей: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения; голы: 4-4

С того момент, как «Уфа» вышла в РПЛ в 2014 году, «Спартак» уже пять раз проиграл этому клубу при четырех собственных победах. В этом сезоне выезд в столицу Башкирии закончился неудачей, в апреле команда Вадима Евсеева должна приехать на «Открытие Арену».

«Арсенал» — 6 очков из 15 (очки соперника — 9)

Последние 5 матчей: 2 победы, 3 поражения; голы: 5-7

«Арсенал» выиграл три последних матча у «Спартака», два из них — в Москве, а последний выезд в Тулу завершился поражением 0:3. В этом сезоне еще предстоит сыграть с «оружейниками» на выезде.

«Зенит» — 5 очков из 15 (очки соперника — 8)

Последние 5 матчей: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения; голы: 4-4

После яркой победы поздней осенью 2017-го на день рождения тогдашнего тренера Роберто Манчини «Спартак» больше не выигрывал у «Зенита». В прошлом сезоне было две ничьи, в этом — два поражения с одинаковым счетом 0:1. В дюжине матчей за последние шесть лет «Зенит» обыгрывал только Массимо Каррера (дважды). Доменико Тедеско начал с поражения, но еще в этом сезоне должен попытать счастья в полуфинальном матче Кубка России.

«Урал» — 4 очка из 15 (очки соперника — 10)

Последние 5 матчей: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения; голы: 4-6

Только одну «тухленькую» победу в пяти последних матчах РПЛ одержал «Спартак» над «Уралом», когда прошлой весной Фернандо решился на дальний удар в концовке гостевого матча. С учетом всех турниров это единственная победа «Спартака» над «Уралом» за 7 последних матчей.

«Ростов» — 4 очка из 15 (очки соперника — 10)

Последние 5 матчей: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения; голы: 6-9

В рамках РПЛ Карпин проиграл только свой первый матч «Спартаку» в качестве тренера «Ростова», в следующих четырех матчах под руководством Валерия Георгиевича «желто-синие» одержали три победы и один раз вырвали ничью. Карпин обыграл каждого тренера «Спартака»: Карреру, Кононова, Тедеско. А ведь «Ростов» бил «красно-белых» и до этого при Бердыеве, даже в чемпионском сезоне. Очень неудобный соперник.

Выводы

- «Спартак» сыграл всего лишь по одному матчу против «Сочи» (1:0) и «Тамбова» (0:2), поэтому эти клубы не могут быть рассмотрены на общих основаниях.

- только один клуб не сумел обыграть «Спартак» в пяти последних матчах — «Рубин», у каждого из 12 других есть хотя бы по одной победе. При этом казанцы уже два года не проигрывают «красно-белым»: три последних матча завершились вничью.

- условно «удобными» соперниками считаем тех, с кем у «Спартака» больше очков в пяти последних матчах, «неудобными» — если очков меньше или столько же. «Удобных» всего 6, причем в большинстве случаев есть оговорки, «неудобных» — 7.

С кем «Спартаку» играть в оставшихся 10 турах

Вот еще 10 причин, почему «Спартаку» нужно отнестись к борьбе за выживание со всей серьезностью: очевидно удобных соперников, в матчах с которыми гарантированы 3 очка, в календаре не осталось.

22 тур, «Оренбург» (дома). Выиграл два последних матча у «Спартака».

23 тур, «Арсенал» (выезд). Выиграл три последних матча у «Спартака», а также 3 из 4 матчей на своем поле.

24 тур, «Уфа» (дома). Неудобный противник, у «Уфы» положительная статистика в матчах со «Спартаком» с момента выхода в Премьер-Лигу.

25 тур, ЦСКА (выезд). Это дерби, игра на три результата.

26 тур, «Тамбов» (дома). В первом круге «волки» взяли верх над «Спартаком».

27 тур, «Локомотив» (дома). В последнее время «Спартак» успешнее в этом противостоянии, но здесь я бы не стал говорить о нерушимых закономерностях, тем более команда Семина сильнее и успешнее в последние сезоны.

28 тур, «Сочи» (выезд). Дикая карта. «Сочи» с Кокориным борется за выживание, а против «Спартака» может выдать матч сезона.

29 тур, «Ахмат» (дома). Выиграл два последних матча на «Открытие Арене».

30 тур, «Рубин» (выезд). Не проигрывал «Спартаку» с марта 2018-го.