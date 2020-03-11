Все покеры Лиги чемпионов! Йосип Иличич в сумасшедшей компании

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вчера, 18:35

Йосип Иличич стал 14-м футболистом в истории Лиги чемпионов, забившим 4 мяча в одном матче. «Соккер.ру» вспоминает все покеры ЛЧ !

1. Марко ван Бастен (Нидерланды)

Матч: «Милан» — «Гетеборг» — 4:0 (25 ноября 1992)

Первый тетра-трик или покер в современной истории Лиги чемпионов был оформлен уже в первом розыгрыше после преобразования Кубка чемпионов в турнир для сильнейших клубов Европы нового образца. Шел сезон 1992/93, «Милан» в первом туре группового этапа принимал на своем поле «Гетеборг», а Марко ван Бастен разразился четырьмя точными ударами, один из которых по сей день всплывает в памяти свидетелей того чуда.

One of my favorite goals of all time ,



Van Basten against Goteborg pic.twitter.com/4NPAuF6fut — Abdelaziz (@Azizqtr13) January 15, 2016

2. Симоне Индзаги (Италия)

Матч: «Лацио» — «Марсель» — 5:1 (14 марта 2000)

Ван Бастен отстрелялся быстро, а вот следующего покера пришлось ждать почти 8 лет. Обычно не самый результативный нападающий, а ныне успешный тренер «Лацио» Симоне Индзаги в матче второго группового этапа практически в одиночку нокаутировал «Марсель» в римском колизее «Олимпико». После трех голов Симоне в первой половине встречи французы даже сменили вратаря, но это не сильно помогло.

3. Дадо Пршо (Хорватия)

Матч: «Монако» — «Депортиво» — 8:3 (5 ноября 2003)

В сезоне 2003/04 монегаски и галисийцы сошлись на групповой стадии, волей календаря их встречи пришлись на 3-й и 4-й туры, состоялись с разницей в две недели. И какими же разными получились! На «Риасоре» хозяева дожали «Монако» и одержали победу благодаря голу Диего Тристана в концовке, а в ответном матче зрители увидели 11 голов, добрую треть из которых забил хорватский форвард Пршо. Самое интересное, что голевая феерия состоялась в 29-й день рождения Дадо. Прекрасный подарочек себе устроил!

4. Руд ван Нистелрой (Нидерланды)

Матч: «Манчестер Юнайтед» — «Спарта» — 4:1 (3 ноября 2004)

Ноябрь — урожайный на тетра-трики месяц в Лиге чемпионов. Начало этой традиции положил ван Бастен 25-го числа, Индзаги забил в марте, а вот Пршо и ван Нистелрой в первых числах заключительного осеннего месяца — 5-го и 3-го соответственно. Голландец прошелся катком по пражской «Спарте», любопытно, что первый хет-трик в карьере Руд оформил в матче против команды с таким же названием, только та «Спарта» была из Роттердама.

5. Андрей Шевченко (Украина)

Матч: «Фенербахче» — «Милан» — 0:4 (23 ноября 2005)

13 лет спустя после блестящего выступления ван Бастена в матче с «Гетеборгом» другой форвард «Милана» забил все четыре мяча «россонери» в лигочемпионском матче, завершившемся со счетом 4:0. И снова в ноябре! Андрея Шевченко от упомянутых выше нападающих отличает то обстоятельство, что он свои четыре мяча забил в выездном матче.

6. Лионель Месси (Аргентина)

Матч: «Барселона» — «Арсенал» — 4:1 (6 апреля 2010)

Лионель Месси тоже стал первопроходцем, причем сразу в нескольких смыслах. Во-первых, аргентинец — первый южноамериканец, отличившийся в Лиге чемпионов больше трех раз за матч, во-вторых, никто до него не делал покер в плей-офф. А ведь тот четвертьфинал на «Камп Ноу» стартовал с гола Лорда Бендтнера, но Король Месси ответил четырьмя забитыми мячами и похоронил «канониров».

7. Бафетимби Гомис (Франция)

Матч: «Динамо» (Загреб) — «Лион» — 1:7 (7 декабря 2011)

Сезон 2011/12 в Лиге чемпионов получился богатым на всякого рода трюки и «трики». В последнем матче группового этапа «Лиону» нужна была очень крупная победа в Загребе, чтобы в итоговой таблице обойти «Аякс» по дополнительным показателям. Этот матч впоследствии даже попал под подозрение, однако доказать договорной характер матча не удалось, и в истории осталась мощная волевая победа «ткачей», позволившая им пробиться в плей-офф, а также покер Бафетимби Гомиса.

8. Лионель Месси (Аргентина) — 5 голов!

Матч: «Барселона» — «Байер» — 7:1 (7 марта 2012)

Веселье продолжилось в плей-офф, где произошло событие, по сей день уникальное для Лиги чемпионов: Лионель Месси забил в ворота «Байера» 4 + 1 гол, и его пента-трик по-прежнему единственный в матчах на вылет ЛЧ . А на тот момент был первым в истории турнира! Кроме того, Лео стал первым, кто дважды в матчах ЛЧ достиг отметки в четыре забитых мяча.

9. Марио Гомес (Германия)

Матч: «Бавария» — «Базель» — 7:0 (13 марта 2012)

А спустя неделю стало одним «покеристом» больше — ни до ни после в Лиге чемпионов не было столь короткого промежутка между двумя покерами. «Бавария» начала дуэль с «Базелем» с сенсационного поражения 0:1 в гостях, а в Мюнхене разнесла швейцарцев в пух и прах со счетом 7:0. Марио Гомес суетился больше других и не зря: вписал свое имя в историю.

10. Роберт Левандовски (Польша)

Матч: «Боруссия» (Дортмунд) — «Реал» — 4:1 (24 апреля 2013)

Десятый по счету покер стоит особняком в истории Лиги чемпионов. Во-первых, до Левандовского никто не забивал на столь поздней стадии — в полуфинале. Во-вторых, в соперниках у Роберта и его тогдашнего клуба был не «Базель», «Байер» или загребское «Динамо», а целый мадридский «Реал» под руководством Жозе Моуриньо. Флорентино Перес после той игры рисовал очертания контракта поляка с «Мадридом» на салфетке, а в ответной игре «сливочные» чуть не спаслись. Эх, были времена!

11. Златан Ибрагимович (Швеция)

Матч: «Андерлехт» - ПСЖ — 0:5 (23 октября 2013)

Златан, конечно, не мог пропустить такую вечеринку. В гостевом матче с «Андерлехтом» осенью 2013-го шведский форвард заставил бельгийцев страдать.

12. Луис Адриано (Бразилия) — 5 голов!

Матч: БАТЭ - «Шахтер» — 0:7 (21 октября 2014)

Луис Адриано встал на одну ступень с Месси, сумев забить 5 голов в одном матче Лиги чемпионов, пусть дело было на групповой стадии, а не в плей-офф. Бразильский форвард добился уникального достижения, забив в ворота БАТЭ 8 голов в двух матчах группового раунда (дома «горняки» выиграли 5:0 с хет-триком Луиса).

13. Криштиану Роналду (Португалия)

Матч: «Реал» - «Мальме» — 8:0 (8 декабря 2015)

Удивительно лишь то, как долго самый результативный игрок в истории Лиги чемпионов искал путь в «Клуб четырех голов». Важное для Криштиану событие состоялось в декабре 2015-го, «сливочные» в заключительном туре группового этапа устроили разнос шведскому «Мальме», а Роналду забил половину из восьми голов. Карим Бензема ушел с поля с хет-триком и тоже был близок к покеру.

14. Серж Гнабри (Германия)

Матч: «Тоттенхэм» - «Бавария» — 2:7 (1 октября 2019)

После покера Роналду затишье длилось почти четыре, но в этом розыгрыше снова весело. Начало положил Серж Гнабри, который, будучи бывшим игроком «Арсенала», с особым цинизмом уничтожал «Тоттенхэм» во втором туре группового раунда. Четыре мяча в ворота финалиста предыдущего розыгрыша — шик!

15. Роберт Левандовски (Польша)

Матч: «Црвена Звезда» - «Бавария» — 0:6 (26 ноября 2019)

Следующий тетра-трик записал на свой счет другой игрок «Баварии», причем Левандовского, как и Гнабри, прорвало в гостевом матче. Мюнхенцы распяли «Црвену Звезду» при ее же болельщиках, а поляк стал вторым после Месси футболистом в истории Лиги чемпионов, кому удалось дважды добраться до отметки 4 гола за игру.

16. Йосип Иличич (Словения)

Матч: «Валенсия» - «Аталанта» — 3:4 (10 марта 2020)

И уж наверняка никто не ожидал появления в списке этой фамилии. Как бы хорош ни был Йосип Иличич в матчах за «Аталанту» в Серии A, для 32-летнего словенца это дебютный сезон в Лиге чемпионов, турнире, который обычно воздает почести футболистам и клубам после длительных отношений. В этом сезоне все немного не так: молодой Холанд с ходу забил 10 голов, а уже видавший виды Иличич стал первым футболистом, кто оформил покер выездном матче плей-офф. Добро пожаловать в клуб, Йосип!