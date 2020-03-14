Азмун — лучший игрок матча «Зенит» — «Урал»

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вчера, 19:26

Нападающий «Зенита» признан лучшим футболистом встречи 22-го тура РПЛ с «Уралом».

Напомним, что иранец оформил хет-трик, который стал первым для него в составе «сине-бело-голубых».

«Зенит», набрав 50 очков, лидирует в чемпионате России, опережая «Краснодар» на 9 баллов и имея на одну игру больше.