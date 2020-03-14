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Азмун — лучший игрок матча «Зенит» — «Урал»

вчера, 19:26
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун признан лучшим футболистом встречи 22-го тура РПЛ с «Уралом».

Напомним, что иранец оформил хет-трик, который стал первым для него в составе «сине-бело-голубых».

«Зенит», набрав 50 очков, лидирует в чемпионате России, опережая «Краснодар» на 9 баллов и имея на одну игру больше.

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kastites
kastites ответил Иван Тасминский
вчера в 21:18
Незаслуженно на самом деле. Он ничего почти не сделал в голах, в первом не самый мощный удар, но Годзюр стоял Афк, второй гол Азмуна, тут да, третий не его, Малком на пустые выкатил. +Куча моментов запорено Азмуном. Нет, он был не плох, был хороший пас на Малкома. Но игрок матча как по мне Дриусси, этот парень пахал и ни одного момента сам не запорол.
Считаю,что его первый гол окрылил и раскрепостил команду. Остальное осталось дело техники. Так и с Уфой могло быть.
kastites
kastites
вчера в 21:16
Заслужил
zsb1961
zsb1961
вчера в 20:37
Объективный выбор!
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 19:34
Незаслуженно на самом деле. Он ничего почти не сделал в голах, в первом не самый мощный удар, но Годзюр стоял Афк, второй гол Азмуна, тут да, третий не его, Малком на пустые выкатил. +Куча моментов запорено Азмуном.

Нет, он был не плох, был хороший пас на Малкома. Но игрок матча как по мне Дриусси, этот парень пахал и ни одного момента сам не запорол.
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