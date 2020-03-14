ГлавнаяБлогиВне зоны доступа

Стиви Джи снова без титула

сегодня, 11:08

«Соккер.ру» о ситуации в шотландской Премьер-лиге. 

Шотландия вслед за другими странами нажала на паузу. Вынужденный перерыв взят за три тура до завершения третьего круга. Впереди ещё финальная пулька. Однако чемпион по сути известен. Им станет «Селтик». В девятый раз подряд и в пятьдесят первый вообще. 

В предыдущем обзоре шотландского чемпионата вы могли прочитать о соперничестве двух глазвегианских гигантов, о возрождении «старой фирмы». «Старой фирмы» не просто как дерби, а как судьбоносного для шотландского футбола события. Но за два с лишним месяца ситуация в Премьер-лиге изменилась, причём не в пользу «Рейнджерс».  

Сейчас «Селтик» опережает соседей на 13 очков. Если «Рейнджерс» выиграет отложенный матч с «Сент-Джонстоном», то будет десять. Всё равно это очень много. Ликвидировать такой отрыв за восемь туров, а именно столько осталось провести согласно регламенту, практически невозможно. Скоро станет невозможно и теоретически.  

Что произошло за два с небольшим месяца, минувших после прежнего обзора?  Проиграв 29 декабря в «старой фирме», причём у себя на «Селтик Парк» чемпион выдал серию из восьми побед. Небольшая заминка в виде ничьей 2:2 с «Ливингстоном», и снова победа. В воскресенье «джерс» и «хупс» должны были сыграть на «Айброксе», но в силу известных причин не сыграют. 

Как вы могли увидеть в предыдущем абзаце, «Рейнджерс» выиграл важное сражение. Но затем команда Стивена Джеррарда проиграла кампанию. Пока «кельты» молотили соперника за соперником, «светло-синие» уступили тем, кому не следует уступать, если хочешь стать чемпионом. А именно «Хартс» и «Килмарноку» в гостях, и «Хэмилтону» дома.  Добавьте сюда ничьи с «Абердином» и «Сент-Джонстоном, после чего всё станет ясно. А именно почему „Селтик“ снова придёт на финиш первым и повторит рекорд „Рейнджерс“ — девять чемпионств подряд. 

Нынешний тренер Стивен Джеррард был прекрасным футболистом. И тренером становится хорошим. Но он ни разу не становился чемпионом в качестве игрока. Выигрывал Лигу чемпионов, брал Кубок УЕФА и домашние Кубки. А чемпионом — ни-ни. В тренерской карьере Стиви Джи тоже пока нет ни одного чемпионского титула. Какая-то тенденция намечается. 

Самое интересное, что в текущем сезоне „джерс“ выглядит не слабее „хупс“ в очных встречах. Команды обменялись победами, причём „гостевыми“ в чемпионате. В финале Кубка лиги „Селтик“ взял верх в равной борьбе. Но в отличие от своего соперника, „светло-синие“ были расточительны в играх с более слабыми соперниками. Чемпионский титул был проигран не в „старой фирме“, а в матчах, которые принято считать проходными. Любопытно, но чем-то подобным отличался „Ливерпуль“ времён Джеррарда-футболиста. Могли „красные“ приложить прямого конкурента, а потом поскользнуться на ровном месте. 

„Селтик“ Нила Леннона уже взял Кубок лиги и уверенно движется к очередным высотам. Помешать чемпионству „кельтов“ могут только они сами, если после отмены карантина вдруг бросят играть. Но оснований для провала не видно. В текущем чемпионате „Селтик“ не выиграл только четыре матча. Два из них пришлись на бывший столичный клуб „Ливингстон“, с которым возможно предстоит сыграть и в четвёртом круге. В Кубке Шотландии „хупс“ достигли полуфинала. Матч с „Абердином“ запланирован на 12 апреля, но дата может измениться. „Селтик“ снова близок к хет-трику на внутренней арене. Однако, если это получится, то все вершины будут покорены под руководством Нила Леннона. В прошлом сезоне Кубок лиги был взят при Брендане Роджерсе, уехавшем в „Лестер“ по ходу турнира. 

Гарантировали попадание в шестёрку сильнейших „Мазервелл“ и „Абердин“. Теперь они спорят за вторую путёвку в Лигу Европы, которая прилагается к третьему месту. У Шотландии три вакансии. Одну заполнит „Рейнджерс“, вторую обладатель Кубка или финалист, — во втором полуфинале сойдутся два клуба из Эдинбурга — „Хиберниан“ и „Хартс“. „Веллз“ и „Донз“ должны были играть в пятницу в Мазервелле, но теперь эта игра отложена. Для „колодцев“ этот перенос стал некоторым благом. Они проиграли три встречи подряд и могли уступить в четвёртый раз. Команда нуждалась в передышке. В четвёртом круге соперники сыграют в Абердине. Но насколько силён фактор своего поля в этой паре, если в текущем первенстве оппоненты обменялись победами на выезде. 

За два оставшихся в финальной пульке места ведут борьбу „Ливингстон“, „Хиберниан“, „Сент-Джонстон“ и „Килмарнок“. Пока пятое и шестое места занимают „ливи“ и „хибз“. Причём у бывшего столичного клуба „Мидоу Тисл“ (это имя команда носила до переезда в Ливингстон) позиция наиболее прочная. Будет кому с „Селтиком“ бороться на втором этапе. 

Представительство самого Эдинбурга в Премьер-лиге может сократиться до одной боевой единицы. Ибо вторая единица в лице „Харт оф Мидлоушн“ стремится к нулю. „Сердца“ ещё бьются, но в лучшем случае им светят переходные матчи. Отставание от предпоследней команды Лиги — „Гамильтон Академикал“ составляет четыре очка. 

Определился и лучший бомбардир первенства. И тут „Селтик“ оказался выше „Рейнджерс“. Лавры лучшего бомбардира достанутся французу Одсонну Эдуару, который опережает английского ветерана Джермейна Дефо на девять мячей. Интересно, кому достанется сам Эдуар в следующем сезоне. Желающих приобрести „Ракету“ немало, как во Франции, так и в Англии. 15-20 миллионов евро и вперёд. 

Поделиться
Другие материалы по теме
Выживай, «Спартак»! Неудобные и злые соперники «красно-белых» в РПЛ
Сегодня, 12:11Александр Чистяков в блоге Цифровое измерениеКомментарии6
ВОЗ поддержала идею Погба делать «дэб» для борьбы с коронавирусом
Сегодня, 10:29 ФотоКомментарии10
Спасаем футбол от коронавируса! Ваши предложения?
Вчера, 15:05Александр Чистяков в блоге За и противКомментарии33
Вылет «Ливерпуля» и покер Иличича. Топ-10 событий евронедели
Вчера, 12:51Александр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии5
Перед вынужденным антрактом 
Вчера, 12:10Олег Лыткин в блоге Вне зоны доступаКомментарии2
СлухиСезон Бундеслиги может досрочно завершиться из-за коронавируса
12 марта Комментарии5
Обсудить
Все комментарии
Пьер - Луиджи Коллина
Пьер - Луиджи Коллина
сегодня в 15:48
Бестрофейный лузер это судьба)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100