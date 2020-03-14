Максименко — лучший игрок матча «Оренбург» — «Спартак»

Голкипер «Спартака» Александр Максименко признан лучшим игроком матча 22-го тура РПЛ против «Оренбурга».
21-летний вратарь московского клуба неоднократно спасал свою команду в выездной встрече.
Голкипер «Спартака» Александр Максименко признан лучшим игроком матча 22-го тура РПЛ против «Оренбурга».
21-летний вратарь московского клуба неоднократно спасал свою команду в выездной встрече.
Сразу вспоминается критика Кононова в адрес Максименко в 30 туре прошлого сезона с Оренбургом. Сегодня Саня сыграл выше всяческих похвал! Браво!
Сразу вспоминается критика Кононова в адрес Максименко в 30 туре прошлого сезона с Оренбургом. Сегодня Саня сыграл выше всяческих похвал! Браво!