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Максименко — лучший игрок матча «Оренбург» — «Спартак»

вчера, 16:10
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Голкипер «Спартака» Александр Максименко признан лучшим игроком матча 22-го тура РПЛ против «Оренбурга».

21-летний вратарь московского клуба неоднократно спасал свою команду в выездной встрече. 

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Все комментарии
МапС
МапС
вчера в 18:06
Это точно. Выручал. Исчо перекладина помогла.
makkie
makkie
вчера в 16:40
Максик лучшим сегодня был.

Сразу вспоминается критика Кононова в адрес Максименко в 30 туре прошлого сезона с Оренбургом. Сегодня Саня сыграл выше всяческих похвал! Браво!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:21
Я же сказал , что матч выиграл Максименко.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 16:16
Поздравляю Александра с заслуженным признанием
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