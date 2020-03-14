«Ливерпуль» упустит титул из-за коронавируса?

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вчера, 15:23

Розыгрыш АПЛ приостановлен, а если он будет отменен? «Соккер.ру» — о шансах «красных» остаться у разбитого корыта в своем величайшем сезоне.

Итак, как мы знаем, Английская Премьер-Лига объявила о приостановке соревнования до 4 апреля из-за продолжающейся пандемии коронавируса. На данный момент по-прежнему существует план и надежда на завершение сезона в обычные сроки: в Англии надеются уплотнить график в апреле-мае и доиграть оставшиеся 9 туров в экспресс-режиме. Все это осуществимо только в том случае, если 4 апреля окажется конечной датой паузы, но есть существенные опасения, что эпидемиологическая ситуация ухудшится, что приведет к дальнейшей задержке. Какой курс выберет АПЛ в этом случае?

План №1. Стоп-сезон с нынешним турнирным положением и раздачей плюшек и розг

«Ливерпуль» одобряет. Какой бы клуб вы ни поддерживали, не станете спорить с тем, что «красные» заслужили титул, пусть даже его придется вручить не после полного сезона, как всем нам хотелось бы, а после 29 матчей, в которых команда Юргена Клоппа набрала сумасшедшие 82 очка. По слухам, большинство клубов АПЛ тоже не станут оспаривать чемпионство «Ливерпуля», но видите ли какая штука: утверждая мерсисайдцев на первой строчке по итогам неполного сезона, логично применить аналогичное правило ко всем остальным местам в турнирной таблице. А тут несогласных будет куда больше.

Согласно текущей таблице, а также с учетом еврокубкового бана «Манчестер Сити», который пока остается в силе, получается, что в Лигу чемпионов отправятся «Лестер», «Челси» и МЮ , а «Вулверхэмптон» и «Шеффилд Юнайтед» получат путевки в Лигу Европы. «Тоттенхэм» и «Арсенал» прямо сейчас за спинами этих славных команд, им, получается, ничего не светит, хотя по таблице есть шансы побороться даже за Лигу чемпионов. Но есть и еще более забавный момент: «Шеффилд» сыграл 28 игр, в то время как МЮ — 29. Если бы «клинки» выиграли в этом запасном матче, то опередили бы «красных дьяволов» в таблице и попали бы в лигочемпионскую четверку. Как разрешить эту дилемму?

Да, присвоение титула «Ливерпулю» на первый взгляд выглядит разумным, но применение аналогичного правила к командам, которые ведут борьбу за еврокубки, которые плотно располагаются в таблице, за 9 туров до финиша уже не выглядит ни разумным, ни справедливым. Но даже это ничто по сравнению с битвой за выживание. Предлагаете взять за шкирку «Норвич», «Астон Виллу» и «Борнмут» и выбросить их в Чемпионшип? Кстати, у «Вест Хэма» и «Уотфорда» те же 27 очков, что и у «вишенок», которых подводит разница забитых и пропущенных мячей. Если АПЛ назовет таблицу после 29 туров финальной, это будет самое спорное решение лиги за все время ее существования.

План №2. Откладывать до тех пор, пока коронавирус не утихнет

Китай, который подарил COVID-19 всему миру, сейчас демонстрирует признаки выздоровления, при этом китайцам пришлось тушить последствия первоначальной вспышки, а в Европе были информированы, следовательно, лучше защищены. Есть шанс, что Британия переболеет коронавирусом в легкой форме, не даст распространиться заразе и снимет АПЛ с паузы если не в начале апреля, то в течение месяца-полутора. С учетом того, что УЕФА собирается перенести Евро на 2021 год, Премьер-Лига и другие европейские чемпионаты получат время, чтобы закончить текущие сезоны до старта следующих. Это хороший план, ведь он предполагает, что все будет по-честному — рано или поздно, так или иначе, но в нем есть неконтролируемые обстоятельства.

План №3. Играть при пустых трибунах

Футбол без зрителей — настоящая печаль, но такая практика существует: видели в Серии A и даже в Лиге чемпионов с Лигой Европы. У АПЛ есть еще одна причина проводить матчи, пусть даже при пустых трибунах: основной заработок клубов составляют выплаты по ТВ-контракту, так что на этой идее может настоять коммерческая необходимость. Впрочем, это возможно только в том случае, если не будет выявлено новых случаев заражения среди футболистов и работников клуба. И да, мера в любом случае непопулярная, особенно для Англии с ее традициями. Бесплатные трансляции — это кость, которую можно бросить владельцам абонементов, но выбора-то у людей, которые платят за вечеринку, нет.

План №4. Плей-офф и иные латеральные способы доведения чемпионата до конца

Уже в первом пункте мы выяснили, что некоторые команды, как «Ливерпуль», практически решили задачу на сезон, в то время как другим есть за что сражаться. Возможно, в таком случае следует и подход применить соответствующий — дифференцированный? Четверка или шестерка нижних команд могут провести турнир за выживание, по итогам которого кто-то выплывет, а менее удачливая троица отправится в Чемпионшип. Аналогичную мини-лигу можно образовать для тех, кто ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

Плюс такого подхода — сокращение числа матчей, что актуально в цейтноте, а также возможность управления потоками хаоса и поручение судьбы утопающих в руки самих утопающих. Минус заключается в том, что такой подход все равно менее справедлив, чем доведение сезона до конца классическим образом. Плей-офф и мини-лиги аннулируют многие достижения и промахи команд за прошедшие 29 туров, а это не совсем честно в изначально «гладком» чемпионате.

План №5. Аннулирование результатов сезона

«Ливерпуль» не одобряет. Но такое решение предлагает, в частности, вице-президент «Вест Хэма» Каррен Брэйди:

Что будет, если не удастся завершить чемпионат? Так как это касается матчей АПЛ и всей футбольной лиги, единственным честным и справедливым решением будет аннулировать результаты сезона. Каким образом мы будем решать кто покинет Премьер-Лигу, а кто в нее подымется, если все матчи не будут сыграны. Конечно, это огромный удар для «Ливерпуля», у которого могут отобрать первый титул за 30 лет.