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«Ливерпуль» упустит титул из-за коронавируса?

вчера, 15:23

Розыгрыш АПЛ приостановлен, а если он будет отменен? «Соккер.ру» — о шансах «красных» остаться у разбитого корыта в своем величайшем сезоне.

Итак, как мы знаем, Английская Премьер-Лига объявила о приостановке соревнования до 4 апреля из-за продолжающейся пандемии коронавируса. На данный момент по-прежнему существует план и надежда на завершение сезона в обычные сроки: в Англии надеются уплотнить график в апреле-мае и доиграть оставшиеся 9 туров в экспресс-режиме. Все это осуществимо только в том случае, если 4 апреля окажется конечной датой паузы, но есть существенные опасения, что эпидемиологическая ситуация ухудшится, что приведет к дальнейшей задержке. Какой курс выберет АПЛ в этом случае?

План №1. Стоп-сезон с нынешним турнирным положением и раздачей плюшек и розг

«Ливерпуль» одобряет. Какой бы клуб вы ни поддерживали, не станете спорить с тем, что «красные» заслужили титул, пусть даже его придется вручить не после полного сезона, как всем нам хотелось бы, а после 29 матчей, в которых команда Юргена Клоппа набрала сумасшедшие 82 очка. По слухам, большинство клубов АПЛ тоже не станут оспаривать чемпионство «Ливерпуля», но видите ли какая штука: утверждая мерсисайдцев на первой строчке по итогам неполного сезона, логично применить аналогичное правило ко всем остальным местам в турнирной таблице. А тут несогласных будет куда больше.

Согласно текущей таблице, а также с учетом еврокубкового бана «Манчестер Сити», который пока остается в силе, получается, что в Лигу чемпионов отправятся «Лестер», «Челси» и МЮ, а «Вулверхэмптон» и «Шеффилд Юнайтед» получат путевки в Лигу Европы. «Тоттенхэм» и «Арсенал» прямо сейчас за спинами этих славных команд, им, получается, ничего не светит, хотя по таблице есть шансы побороться даже за Лигу чемпионов. Но есть и еще более забавный момент: «Шеффилд» сыграл 28 игр, в то время как МЮ — 29. Если бы «клинки» выиграли в этом запасном матче, то опередили бы «красных дьяволов» в таблице и попали бы в лигочемпионскую четверку. Как разрешить эту дилемму?

Да, присвоение титула «Ливерпулю» на первый взгляд выглядит разумным, но применение аналогичного правила к командам, которые ведут борьбу за еврокубки, которые плотно располагаются в таблице, за 9 туров до финиша уже не выглядит ни разумным, ни справедливым. Но даже это ничто по сравнению с битвой за выживание. Предлагаете взять за шкирку «Норвич», «Астон Виллу» и «Борнмут» и выбросить их в Чемпионшип? Кстати, у «Вест Хэма» и «Уотфорда» те же 27 очков, что и у «вишенок», которых подводит разница забитых и пропущенных мячей. Если АПЛ назовет таблицу после 29 туров финальной, это будет самое спорное решение лиги за все время ее существования.

План №2. Откладывать до тех пор, пока коронавирус не утихнет

Китай, который подарил COVID-19 всему миру, сейчас демонстрирует признаки выздоровления, при этом китайцам пришлось тушить последствия первоначальной вспышки, а в Европе были информированы, следовательно, лучше защищены. Есть шанс, что Британия переболеет коронавирусом в легкой форме, не даст распространиться заразе и снимет АПЛ с паузы если не в начале апреля, то в течение месяца-полутора. С учетом того, что УЕФА собирается перенести Евро на 2021 год, Премьер-Лига и другие европейские чемпионаты получат время, чтобы закончить текущие сезоны до старта следующих. Это хороший план, ведь он предполагает, что все будет по-честному — рано или поздно, так или иначе, но в нем есть неконтролируемые обстоятельства.

План №3. Играть при пустых трибунах

Футбол без зрителей — настоящая печаль, но такая практика существует: видели в Серии A и даже в Лиге чемпионов с Лигой Европы. У АПЛ есть еще одна причина проводить матчи, пусть даже при пустых трибунах: основной заработок клубов составляют выплаты по ТВ-контракту, так что на этой идее может настоять коммерческая необходимость. Впрочем, это возможно только в том случае, если не будет выявлено новых случаев заражения среди футболистов и работников клуба. И да, мера в любом случае непопулярная, особенно для Англии с ее традициями. Бесплатные трансляции — это кость, которую можно бросить владельцам абонементов, но выбора-то у людей, которые платят за вечеринку, нет.

План №4. Плей-офф и иные латеральные способы доведения чемпионата до конца

Уже в первом пункте мы выяснили, что некоторые команды, как «Ливерпуль», практически решили задачу на сезон, в то время как другим есть за что сражаться. Возможно, в таком случае следует и подход применить соответствующий — дифференцированный? Четверка или шестерка нижних команд могут провести турнир за выживание, по итогам которого кто-то выплывет, а менее удачливая троица отправится в Чемпионшип. Аналогичную мини-лигу можно образовать для тех, кто ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

Плюс такого подхода — сокращение числа матчей, что актуально в цейтноте, а также возможность управления потоками хаоса и поручение судьбы утопающих в руки самих утопающих. Минус заключается в том, что такой подход все равно менее справедлив, чем доведение сезона до конца классическим образом. Плей-офф и мини-лиги аннулируют многие достижения и промахи команд за прошедшие 29 туров, а это не совсем честно в изначально «гладком» чемпионате.

План №5. Аннулирование результатов сезона

«Ливерпуль» не одобряет. Но такое решение предлагает, в частности, вице-президент «Вест Хэма» Каррен Брэйди:

Что будет, если не удастся завершить чемпионат? Так как это касается матчей АПЛ и всей футбольной лиги, единственным честным и справедливым решением будет аннулировать результаты сезона. Каким образом мы будем решать кто покинет Премьер-Лигу, а кто в нее подымется, если все матчи не будут сыграны. Конечно, это огромный удар для «Ливерпуля», у которого могут отобрать первый титул за 30 лет.

Чемпионат считается завершенным, справедливым и равным только в том случае, если все команды сыграют друг против друга дома и в гостях. Но если в силу непреодолимых обстоятельств кампанию 2019/20 не удастся довести до конца, можем ли мы считать ее завершенной и справедливой? Многие считают, что ответ на этот вопрос — признание сезона недействительным. Допустим, сезон можно выбросить, но год из жизни клубов и игроков не вычеркнуть, тем более что крылья обрубили не сразу: сезон в АПЛ шел 7 месяцев на момент паузы. Просто взять и забыть? И просто в голове не укладывается, как после всего произошедшего «Ливерпуль» может не получить заслуженную и такую долгожданную чемпионскую корону.

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lobsterdam
lobsterdam ответил DXTK
вчера в 19:24
если оставить как есть 29 туров Ливер чемп, а кто вылетит? я бы убрал Норвич и Астон Виллу, а их место пускай на следующий сезон занимает Лидс и ВБА, а Борнмут оставить или чтобы он сыграл стыковой матч с победителем плейофф.
с таким волюнтаристским подходом следовало бы лфк отправить в ЧШ, а МЮ провозгласить чемпионом, ну а остальные..? А "остальные" нас не интересуют! Так что ли?
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 19:21
ну "аннулировать" или, как сейчас модно говорить, "обнулить" можно только только то, что признано неправильным, незаконным. На мой взгляд, наиболее справедливым был бы вариант доигрывать при пустых трибунах, если, конечно, игроки будут здоровы, ведь у Лестера, например, уже троих обнаружили. Но именно по этой причине и этот вариант ущербный, т.к. начав его применение можно столкнуться с тем, что вдруг начнут заболевать игроки пусть даже в одной команде и уж тогда точно придется голову поломать, как быть!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Заратустра
вчера в 17:47
Как бы не хотели .лоры муу Ливерпуль возьмёт чемпионство
амай
амай ответил Заратустра
вчера в 17:38
Если честно, то Ливер не наиграл на титул в этом сезоне. Ладно бы он чемпионскую игру показывал, но нет, только за счёт судейских отскоков такой отрыв сейчас имеет. Кто смотрел матчи, а не только в таблицу, понимают о чём я говорю. В прошлом сезоне по игре ливер был намного сильнее. А сейчас так вообще на спаде и проигрывает всем подряд, вынимая трёшки на Энфилде. Такой "чемпион" нам не нужен. Может ещё 30 лет подождёте, когда действительно будете готовы к титулу?)
что ты такое несеш 25 очков разница как еше надо наиграть
те просто обидно что м ю сосет уже много лет вот и пишешь чушь
Red_team
Red_team
вчера в 17:33, ред.
2-й или 3-й вариант вероятнее всего, но я бы выбрал 5-й чисто поугарать над Ливером =)
112910415
112910415
вчера в 16:55
конечно, вариант 2 был бы лучше прочих !
dimagas2
dimagas2 ответил Заратустра
вчера в 16:54
Голосую за 5-й вариант)
Ну так и твое муму пролетает))Это самое бредовое решение.
Заратустра
Заратустра
вчера в 16:23
Голосую за 5-й вариант)
DXTK
DXTK
вчера в 16:14
если оставить как есть 29 туров Ливер чемп, а кто вылетит? я бы убрал Норвич и Астон Виллу, а их место пускай на следующий сезон занимает Лидс и ВБА, а Борнмут оставить или чтобы он сыграл стыковой матч с победителем плейофф.
Заратустра
Заратустра
вчера в 16:14, ред.
Если честно, то Ливер не наиграл на титул в этом сезоне. Ладно бы он чемпионскую игру показывал, но нет, только за счёт судейских отскоков такой отрыв сейчас имеет. Кто смотрел матчи, а не только в таблицу, понимают о чём я говорю. В прошлом сезоне по игре ливер был намного сильнее. А сейчас так вообще на спаде и проигрывает всем подряд, вынимая трёшки на Энфилде. Такой "чемпион" нам не нужен. Может ещё 30 лет подождёте, когда действительно будете готовы к титулу?)
Тюрк-Кипчак
Тюрк-Кипчак
вчера в 16:02
Да все нормально будет.... В Китае устаканивается уже. И поэтому План 2 самый вероятный, на крайняк План3.
DXTK
DXTK
вчера в 15:57, ред.
если так случится, тогда скажем мою крылатую фразу - " Ливерпуль, каким ты был, таким ты и остался в АПЛ - главным неудачником" - это мой блогеровский штамп или мои слова помнить будут вечно.........
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