Алейников: «Пускать зрителей на матчи – это просто безрассудство!»

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сегодня, 11:52

Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной СССР ответил на вопрос о том, как воспринял новость о переносе Евро-2020 на 2021 год.

Нормально. К этому все шло. Возможно, для возрастных игроков это станет ударом. Но здоровье и жизни людей важнее футбола. В конце концов, один год можно потерпеть.

Также бывший хавбек «Ювентуса» высказался о приостановке розыгрыша РПЛ до 10 апреля.

Раз во всей Европе футбол отменили, то нечего геройствовать. Так что я поддерживаю решение РПЛ приостановить соревнования до 10 апреля. Времени доиграть чемпионат достаточно. Евро же перенесли.

Кроме того, Алейников, являющийся гражданином Белоруссии, прокомментировал решение местных властей проводить чемпионат страны в штатном режиме и пускать на матчи болельщиков.

Отношусь к такому решению белорусской федерации футбола с некоторым недопониманием. Кому и что она хочет доказать? Турнир же только начинается. Вполне можно было прислушаться к рекомендациям УЕФА и отложить первые матчи хотя бы на пару недель. А пускать зрителей – это просто безрассудство! Нельзя рисковать здоровьем людей.

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