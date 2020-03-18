ГлавнаяНовости

Алейников: «Пускать зрителей на матчи – это просто безрассудство!»

сегодня, 11:52

Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной СССР Сергей Алейников ответил на вопрос о том, как воспринял новость о переносе Евро-2020 на 2021 год.  

Нормально. К этому все шло. Возможно, для возрастных игроков это станет ударом. Но здоровье и жизни людей важнее футбола. В конце концов, один год можно потерпеть.

Также бывший хавбек «Ювентуса» высказался о приостановке розыгрыша РПЛ до 10 апреля.

Раз во всей Европе футбол отменили, то нечего геройствовать. Так что я поддерживаю решение РПЛ приостановить соревнования до 10 апреля. Времени доиграть чемпионат достаточно. Евро же перенесли.

Кроме того, Алейников, являющийся гражданином Белоруссии, прокомментировал решение местных властей проводить чемпионат страны в штатном режиме и пускать на матчи болельщиков.

Отношусь к такому решению белорусской федерации футбола с некоторым недопониманием. Кому и что она хочет доказать? Турнир же только начинается. Вполне можно было прислушаться к рекомендациям УЕФА и отложить первые матчи хотя бы на пару недель.

А пускать зрителей – это просто безрассудство! Нельзя рисковать здоровьем людей.

Коронавирус и футбол

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Лебеф: «Ван Дейк способен быть лидером и хорошо делает длинные передачи»
Сегодня, 16:12 Комментарии0
Бывший физиотерапевт «Боруссии» — о Клоппе: «Он особенный парень»
Сегодня, 14:07 Комментарии0
Винисиус: «Бензема с первого дня помогает мне в „Реале“»
Сегодня, 13:00 Комментарии3
Кассано: «Если бы Иличич встретил Гасперини раньше, был бы одним из лучших»
Сегодня, 12:12 Комментарии0
Шевченко обратился к фанатам «Милана»: «Пересмотрите победные финалы ЛЧ»
Сегодня, 11:58 Комментарии12
Матюиди: «Важно понимать, что коронавирус может затронуть каждого»
Сегодня, 10:06 ВидеоКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 16:53
Белорусам видней. Раз принели такое решенее значит готовы взять на себя ответственость за здоровье людей. Значит коронавирус у них под контролем. Была бы реальная угроза то не играли бы.
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 13:35
Доиграют чемпионат окном .
ДСА
ДСА
сегодня в 13:24
В метро тоже пускать нельзя.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100