Адамс: «„Арсеналу“ нужно улучшить трансферную политику»

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сегодня, 09:36

Бывший защитник «Арсенала» в разговоре со Sky Sports заявил, что главный тренер «канониров» нуждается в хороших трансферных кампаниях, чтобы добиться успехов в клубе.

В последние 10 лет я говорил о трансферной политике клуба, и, я думаю, эту часть работы действительно нужно улучшить. Тренер не имеет значения. Эмери был отличным тренером, но трансферная политика его подвела. Если эта работа наладится, у тренера есть шанс [быть успешным].