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Адамс: «„Арсеналу“ нужно улучшить трансферную политику»

сегодня, 09:36

Бывший защитник «Арсенала» Тони Адамс в разговоре со Sky Sports заявил, что главный тренер «канониров» Микель Артета нуждается в хороших трансферных кампаниях, чтобы добиться успехов в клубе.

В последние 10 лет я говорил о трансферной политике клуба, и, я думаю, эту часть работы действительно нужно улучшить. Тренер не имеет значения. Эмери был отличным тренером, но трансферная политика его подвела. Если эта работа наладится, у тренера есть шанс [быть успешным].  

Отметим, что перед летним окном для трансферов слухи связывают «Арсенал» с различными потенциальными переходами. В частности, СМИ сообщили, что в сферу интересов лондонского клуба попал полузащитник «Атлетико» Тома Лемар.

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