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В «Спартаке» не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом

вчера, 22:41

Ни один сотрудник или игрок «Спартака» не заражен коронавирусом. Об этом заявил руководитель медицинского штаба клуба Михаил Бутовский.

Сегодня стало известно, что «красно-белые» приостановили тренировки первой команды до 26 марта.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:51
все живы - здоровы уже Хорошо!!!
Sunny.
Sunny.
вчера в 23:43
Им другой вид присущ
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 23:36
    drug01
    drug01
    вчера в 23:27
    Это отличная новость!!!!
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    вчера в 23:22
    Спартак даже коронавирусу не интересен
    makkie
    makkie
    вчера в 23:21
    Хорошая новость.
    Дай Бог и в других клубах никто у кого не найдут заразу.
    У футболистов крепкий иммунитет
    Авербуx
    Авербуx
    вчера в 23:13
    надо бы Федуна проверить
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 23:04
    Не люблю Спартак.Но хорошо, что все здоровы
    Leningrad 84
    Leningrad 84 ответил karnager
    вчера в 23:02
    Свиньи мышей не едят ухахаха
    Они мышей и не ловят...
    ABir
    ABir
    вчера в 23:01
    Всем здоровья ! Особенно Кб
    karnager
    karnager
    вчера в 22:47
    Свиньи мышей не едят ухахаха
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