В «Спартаке» не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом

Ни один сотрудник или игрок «Спартака» не заражен коронавирусом. Об этом заявил руководитель медицинского штаба клуба Михаил Бутовский.
Сегодня стало известно, что «красно-белые» приостановили тренировки первой команды до 26 марта.
Ни один сотрудник или игрок «Спартака» не заражен коронавирусом. Об этом заявил руководитель медицинского штаба клуба Михаил Бутовский.
Сегодня стало известно, что «красно-белые» приостановили тренировки первой команды до 26 марта.
Дай Бог и в других клубах никто у кого не найдут заразу.
У футболистов крепкий иммунитет
Дай Бог и в других клубах никто у кого не найдут заразу.
У футболистов крепкий иммунитет