В «Спартаке» не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом

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вчера, 22:41

Ни один сотрудник или игрок «Спартака» не заражен коронавирусом. Об этом заявил руководитель медицинского штаба клуба Михаил Бутовский.

Сегодня стало известно, что «красно-белые» приостановили тренировки первой команды до 26 марта.

Коронавирус и футбол