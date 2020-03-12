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Семак: «Дриусси и Азмун готовы сыграть с „Уралом“»

12 марта 2020, 12:53

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч 22-го тура РПЛ с «Уралом».

Нужно реализовывать моменты. Они у нас есть. В этом туре наша команда создала больше всех голевых моментов. Но реализация нас подвела. «Уфа» очень дисциплинированная команда. Так же и «Локомотив» играл глубоко в обороне. Вчерашний матч «Ливерпуля» — доказательство, что, когда большими силами обороняются, моменты создавать не так просто. «Урал» любит контролировать мяч. Там есть хорошие исполнители. Эта команда играет в другой футбол, чем «Уфа».

За исключением Шатова и Мамманы других травмированных нет. Дриусси и Азмун готовы сыграть. Но после паузы набрать кондиции сложно. Они готовы играть. А насколько — посмотрим. У нас есть еще два дня.

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nubom
nubom ответил Jeck Denielse
12 марта в 19:17
Ты считаешь нужен более жёсткий специалист ??
Против лома - нет приема. Тактика Семака единственно правильная: лавирование между скалами. Но скорость в наших фьордах фрегат никогда не наберет! В открытом море - мы котята. Поэтому капитан в этих условиях бессилен. О чем я и написал...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил nubom
12 марта в 19:00, ред.
Разговор идет о том, что все обещания Кокорину, так и остались обещаниями. Семак не имеет ни каких прав в своей "золотой клетке". Исход игр ему диктуют сверху. Имея такую обойму высококлассных игроков (по меркам РПЛ), мы видим полное нежелание команды выкладываться в каждой игре, т.е. отсутствие профессионализма. И большая часть вины за это, я возлагаю на Богданыча. Если бы игроки, хотя бы старались перед своими зрителями, рвали жилы за эту зарплату, то, поверьте, мне и в голову бы не пришло критиковать родную команду! А пока я вижу клуб миллионеров – временщиков, а по-русски – пох…стов.
Ты считаешь нужен более жёсткий специалист ??

nubom
nubom ответил Jeck Denielse
12 марта в 18:54
А что не так с Семаком в "истории с Кокориным"..????
Разговор идет о том, что все обещания Кокорину, так и остались обещаниями. Семак не имеет ни каких прав в своей "золотой клетке". Исход игр ему диктуют сверху. Имея такую обойму высококлассных игроков (по меркам РПЛ), мы видим полное нежелание команды выкладываться в каждой игре, т.е. отсутствие профессионализма. И большая часть вины за это, я возлагаю на Богданыча. Если бы игроки, хотя бы старались перед своими зрителями, рвали жилы за эту зарплату, то, поверьте, мне и в голову бы не пришло критиковать родную команду! А пока я вижу клуб миллионеров – временщиков, а по-русски – пох…стов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил nubom
12 марта в 17:37
После истории с Кокориным, игр Зенита с Локомотивом и Уфой, мне стало наплевать на то, что говорит Семак...
А что не так с Семаком в "истории с Кокориным"..????
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 марта в 17:35
По высказыванию можно подумать Дриусси и Азмун главные "реализаторы моментов"......
Сердар по-прежнему использует 1 момент из 10-ти......
А Себастьен забивал лишь однажды за 17 игр......13-го сентября.....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 марта в 17:19
Пора бы уж и забивать...
nubom
nubom
12 марта в 16:59
После истории с Кокориным, игр Зенита с Локомотивом и Уфой, мне стало наплевать на то, что говорит Семак...
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