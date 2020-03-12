Семак: «Дриусси и Азмун готовы сыграть с „Уралом“»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал предстоящий матч 22-го тура РПЛ с «Уралом».

Нужно реализовывать моменты. Они у нас есть. В этом туре наша команда создала больше всех голевых моментов. Но реализация нас подвела. «Уфа» очень дисциплинированная команда. Так же и «Локомотив» играл глубоко в обороне. Вчерашний матч «Ливерпуля» — доказательство, что, когда большими силами обороняются, моменты создавать не так просто. «Урал» любит контролировать мяч. Там есть хорошие исполнители. Эта команда играет в другой футбол, чем «Уфа».

За исключением Шатова и Мамманы других травмированных нет. Дриусси и Азмун готовы сыграть. Но после паузы набрать кондиции сложно. Они готовы играть. А насколько — посмотрим. У нас есть еще два дня.