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Жена и дети Семака ушли на добровольный карантин

сегодня, 09:19

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, объявила, что уходит на карантин вместе с детьми.

Мы с мужем решили, что мне с детьми будет правильно побыть на карантине. Планируем провести дома столько времени, сколько понадобится. Для Тани новый вирус опасен больше всего. Ей нельзя болеть пневмонией, как сказал врач. Естественно, все поездки переносятся на неопределенный срок. Я не могу рисковать здоровьем семьи.

Ситуация напоминает книгу «Декамерон» Джованни Боккаччо. Буду готовить, обниматься с детьми и смотреть фильмы о важных вещах. В последнее время я смотрю фильмы, основанные на реальных событиях, изучая историю Африки.

В те времена, когда происходили события, описанные в фильме «Отстреливая собак», мы пили кока-колу, ели сникерсы и не знали, что где-то на другом конце земли около одного миллиона человек будет в тар-тар зарублено мачете… Обращая в плюс любую ситуацию, чтобы не горевать о переносе африканских миссий, я решила собрать еще больше средств гигиены для кенийских девушек.

Коронавирус и футбол

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NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
сегодня в 13:31
Мда, куда СБС смотрит...
kastites
kastites
сегодня в 12:55
У Сергея жена сумасшедшая
Doping_87
Doping_87
сегодня в 12:32
Больная мадам.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 12:08
"я решила собрать еще больше средств гигиены для кенийских девушек." Живя в России больше позаботиться не о ком?
tuman960
tuman960
сегодня в 11:14
бзикованая!!!!!
nubom
nubom
сегодня в 11:01
Похоже Анна с карантина еще и не выходила...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:56, ред.
Вообще ничего не понял......

Если я пью "Кока-Колу" - значит точу злодеям мачете??
RussianMango
RussianMango
сегодня в 10:09
И для чего здесь эта новость? Или это намёк, что после приостановки РПЛ, будем читать про жен тренеров и про их любимые фильмы?
Footbolista
Footbolista
сегодня в 10:07
Каждый решает сам...
Parma1972
Parma1972
сегодня в 09:49
Мессия кенийских девочек походу не в себе
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