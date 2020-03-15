Жена и дети Семака ушли на добровольный карантин

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» , объявила, что уходит на карантин вместе с детьми.

Мы с мужем решили, что мне с детьми будет правильно побыть на карантине. Планируем провести дома столько времени, сколько понадобится. Для Тани новый вирус опасен больше всего. Ей нельзя болеть пневмонией, как сказал врач. Естественно, все поездки переносятся на неопределенный срок. Я не могу рисковать здоровьем семьи.

Ситуация напоминает книгу «Декамерон» Джованни Боккаччо. Буду готовить, обниматься с детьми и смотреть фильмы о важных вещах. В последнее время я смотрю фильмы, основанные на реальных событиях, изучая историю Африки.

В те времена, когда происходили события, описанные в фильме «Отстреливая собак», мы пили кока-колу, ели сникерсы и не знали, что где-то на другом конце земли около одного миллиона человек будет в тар-тар зарублено мачете… Обращая в плюс любую ситуацию, чтобы не горевать о переносе африканских миссий, я решила собрать еще больше средств гигиены для кенийских девушек.