Президент ИФФ: «Чемпионат Италии должен возобновиться 3 мая»

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина сообщил о сроках возобновления чемпионата Италии.
Мы приступили к работе над новым календарём, согласно которому чемпионат возобновится 3 мая и завершится 30 июня. Возможно, понадобится и несколько дней в июле. Запрос уже отправлен властям страны, а также ФИФА и УЕФА. Очевидно, что во внимание будет принят международный перерыв, который УЕФА наметил на начало июня, чтобы доиграть отборочные матчи Евро-2021.
Мы должны быть уверены, что турнир точно возобновится 3 мая. По многим причинам лучшая дата завершения – 30 июня, однако могут быть предприняты непредвиденные меры, из-за которых розыгрыш продлится до 30 июля.
Ранее этой же темы коснулся министр спорта Италии Винченцо Спадафора.
Большой оптимист.
Дождался бы хоть какой-то положительной динамики для начала.
Большой оптимист.
Дождался бы хоть какой-то положительной динамики для начала.