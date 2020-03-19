Президент ИФФ: «Чемпионат Италии должен возобновиться 3 мая»

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина сообщил о сроках возобновления чемпионата Италии.

Мы приступили к работе над новым календарём, согласно которому чемпионат возобновится 3 мая и завершится 30 июня. Возможно, понадобится и несколько дней в июле. Запрос уже отправлен властям страны, а также ФИФА и УЕФА . Очевидно, что во внимание будет принят международный перерыв, который УЕФА наметил на начало июня, чтобы доиграть отборочные матчи Евро-2021.

Мы должны быть уверены, что турнир точно возобновится 3 мая. По многим причинам лучшая дата завершения – 30 июня, однако могут быть предприняты непредвиденные меры, из-за которых розыгрыш продлится до 30 июля.