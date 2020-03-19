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Президент ИФФ: «Чемпионат Италии должен возобновиться 3 мая»

сегодня, 10:50

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина сообщил о сроках возобновления чемпионата Италии.

Мы приступили к работе над новым календарём, согласно которому чемпионат возобновится 3 мая и завершится 30 июня. Возможно, понадобится и несколько дней в июле. Запрос уже отправлен властям страны, а также ФИФА и УЕФА. Очевидно, что во внимание будет принят международный перерыв, который УЕФА наметил на начало июня, чтобы доиграть отборочные матчи Евро-2021.

Мы должны быть уверены, что турнир точно возобновится 3 мая. По многим причинам лучшая дата завершения – 30 июня, однако могут быть предприняты непредвиденные меры, из-за которых розыгрыш продлится до 30 июля.

Ранее этой же темы коснулся министр спорта Италии Винченцо Спадафора

Коронавирус и футбол

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У них вчера 475 человек выпилилось за один день (и каждый день больше чем в предыдущий), а он через месяц чемпионат собирается начать...

Большой оптимист.

Дождался бы хоть какой-то положительной динамики для начала.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:53
Пока рано давать прогнозы.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 10:51
Это правильно. Чемпы нужно доиграть, а на сбродные плевать
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