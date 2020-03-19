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«Лион» не будет платить игрокам зарплату на время приостановки Лиги 1

сегодня, 16:01

Пресс-служба «Лиона» на официальном сайте сообщает, что руководство клуба приняло решение временно приостановить выплаты по зарплате игрокам и персоналу.

Учитывая меры, которые приняли власти для борьбы с распространением коронавируса, приведшие к приостановке всех соревнований и тренировок, «Лион», как и другие клубы чемпионата Франции, сообщает о временной приостановке выплат заработной платы всем сотрудникам клуба до дальнейшего уведомления.

Недавно президент «Лиона» предложил обнулить результаты текущего сезона Лиги 1. 

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