«Лион» не будет платить игрокам зарплату на время приостановки Лиги 1

Пресс-служба «Лиона» на официальном сайте сообщает, что руководство клуба приняло решение временно приостановить выплаты по зарплате игрокам и персоналу.

Учитывая меры, которые приняли власти для борьбы с распространением коронавируса, приведшие к приостановке всех соревнований и тренировок, «Лион», как и другие клубы чемпионата Франции, сообщает о временной приостановке выплат заработной платы всем сотрудникам клуба до дальнейшего уведомления.