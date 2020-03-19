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«Сельта» отказалась от прохождения тестов на коронавирус

сегодня, 14:52

По информации испанских СМИ, руководство «Сельты» отказалось от прохождения тестов на коронавирус.

Свое решение в клубе объясняют тем, что обследование требуется огромному количеству людей, и у футболистов нет никаких особенных привилегий.

Футболисты и персонал «Сельты» находятся на самоизоляции и регулярно общаются с медицинским штабом клуба. Симптомов заболевания у представителей клуба выявлено не было.

Напомним, что с января в «Сельте» выступает российский нападающий Федор Смолов, перешедший в клуб из Виго из «Локомотива». Недавно врач сборной России рассказал о самочувствии Смолова.

Коронавирус и футбол

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:01
Надеюсь не заразится никто.
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