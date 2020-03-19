«Сельта» отказалась от прохождения тестов на коронавирус

По информации испанских СМИ, руководство «Сельты» отказалось от прохождения тестов на коронавирус.
Свое решение в клубе объясняют тем, что обследование требуется огромному количеству людей, и у футболистов нет никаких особенных привилегий.
Футболисты и персонал «Сельты» находятся на самоизоляции и регулярно общаются с медицинским штабом клуба. Симптомов заболевания у представителей клуба выявлено не было.
Напомним, что с января в «Сельте» выступает российский нападающий Федор Смолов, перешедший в клуб из Виго из «Локомотива». Недавно врач сборной России рассказал о самочувствии Смолова.