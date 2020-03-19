«Сельта» отказалась от прохождения тестов на коронавирус

1584618769

сегодня, 14:52

По информации испанских СМИ , руководство «Сельты» отказалось от прохождения тестов на коронавирус.

Свое решение в клубе объясняют тем, что обследование требуется огромному количеству людей, и у футболистов нет никаких особенных привилегий.

Футболисты и персонал «Сельты» находятся на самоизоляции и регулярно общаются с медицинским штабом клуба. Симптомов заболевания у представителей клуба выявлено не было.

Напомним, что с января в «Сельте» выступает российский нападающий Федор Смолов, перешедший в клуб из Виго из «Локомотива». Недавно врач сборной России рассказал о самочувствии Смолова.

Коронавирус и футбол