Дзанетти: «Лаутаро счастлив играть за „Интер“, у него большое будущее»

Вице-президент «Интера» заявил, что форвард команды , приобрести которого хотят топ-клубы Европы, счастлив в своей нынешней команде.

Мы очень рады иметь в своем составе такого игрока, как Лаутаро. Да и сам Лаутаро счастлив играть за «Интер» и быть его частью. То, как он выступает за наш клуб, просто фантастика. Тот же уровень он показывает и в сборной Аргентины. Уверен, у него прекрасное будущее в итальянском футболе.

Он настоящий самородок последнего поколения футболистов из Аргентины. Ему всего 22 года, и у него впереди большое будущее.