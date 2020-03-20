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Дзанетти: «Лаутаро счастлив играть за „Интер“, у него большое будущее»

сегодня, 10:13

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти заявил, что форвард команды Лаутаро Мартинес, приобрести которого хотят топ-клубы Европы, счастлив в своей нынешней команде.

Мы очень рады иметь в своем составе такого игрока, как Лаутаро. Да и сам Лаутаро счастлив играть за «Интер» и быть его частью. То, как он выступает за наш клуб, просто фантастика. Тот же уровень он показывает и в сборной Аргентины. Уверен, у него прекрасное будущее в итальянском футболе.

Он настоящий самородок последнего поколения футболистов из Аргентины. Ему всего 22 года, и у него впереди большое будущее.

По информации СМИ, главным претендентом на 22-летнего аргентинца является «Барселона».

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