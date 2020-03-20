ГлавнаяНовости

Пеле: «У меня нет депрессии»

сегодня, 09:32

Легендарный футболист Пеле рассказал о своем самочувствии после операции по замене тазобедренного сустава в феврале, а также отметил, что у него нет депрессии:

Депрессия? Меня неправильно поняли. В последние два года у меня были проблемы и операции. Я ценю, что обо мне начали волноваться. Однако появились слухи, будто у меня депрессия. Я никогда не отказывался от интервью, даже в самые сложные моменты, и говорил, что переживаю из-за травмы. Я сейчас не могу ездить на велосипеде. Слава богу, что после того, что я делал в спорте, я восстанавливаюсь.

 Ранее СМИ сообщили, что Пеле находится на домашнем карантине из-за угрозы коронавируса.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Президент Сербии осудил Йовича и Нинковича за нарушение карантина
Сегодня, 10:25 Комментарии0
Официально«Нью-Йорк Сити» объявил о первом случае заражения коронавирусом
Сегодня, 10:22 Комментарии0
Дзанетти: «Лаутаро счастлив играть за „Интер“, у него большое будущее»
Сегодня, 10:13 Комментарии0
Невилл и Каррагер объяснили, почему нужно доиграть сезон в АПЛ
Сегодня, 09:22 Комментарии4
Почеттино: «Лаутаро — один из лучших в мире»
Сегодня, 09:08 Комментарии2
Лунин — об арендах: «Все тренеры говорили, что я буду играть»
Сегодня, 09:04 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 09:53
Здоровья Королю!!!
112910415
112910415
сегодня в 09:49
если депрессии нет, выздоровление пойдёт бодро !
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100