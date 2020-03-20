Пеле: «У меня нет депрессии»

Легендарный футболист Пеле рассказал о своем самочувствии после операции по замене тазобедренного сустава в феврале, а также отметил, что у него нет депрессии:

Депрессия? Меня неправильно поняли. В последние два года у меня были проблемы и операции. Я ценю, что обо мне начали волноваться. Однако появились слухи, будто у меня депрессия. Я никогда не отказывался от интервью, даже в самые сложные моменты, и говорил, что переживаю из-за травмы. Я сейчас не могу ездить на велосипеде. Слава богу, что после того, что я делал в спорте, я восстанавливаюсь.