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Аршавин: «„Ахмату“ и „Крыльям Советов“ выгодна пауза в РПЛ»

21 марта 2020, 23:13

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в эфире программы «Все на футбол» рассказал, кому в РПЛ выгодна пауза из-за пандемии коронавируса, а также заявил, что не стал бы заниматься спортом во время домашнего карантина:

На следующий день после матча «Тамбов» — «Крылья Советов» была конференция УЕФА, на которой перенесли чемпионат Европы. Сейчас только чемпионат Белоруссии живее всех живых. Пауза в Тинькофф РПЛ пойдет на руку командам, которые показывали плохой результат. «Ахмату» это должно пойти на пользу. У них будет время найти свою игру и взять очки. Также и для «Крыльев». А «Сочи» предпочел бы избежать эту паузу, потому что они были на ходу. 

Пока существует вероятность закончить турнир, это надо сделать. Перенос Евро — это меньшие финансовые потери, чем отмена и доигровки чемпионатов. Плюс беспокойство о здоровье людей. В Италии и Испании все переживается сложнее, чем у нас. 

Если бы мне сейчас принесли дорожку домой, я бы не бегал. Даже во время карьеры ненавидел это. Отжиматься? Максимум бы на пресс раз 300 сделал. Самое большое развлечение — это игра с детьми. И все. Я в тренажерный зал не заходил, когда играл еще. А сейчас… Играй я сейчас, килограмм 10 бы прибавил.

Ранее Аршавин в прямом эфире «Матч ТВ» почеканил рулон туалетной бумаги.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Kolymchanin
Kolymchanin
22 марта в 09:07
Какая глубокая мысль супер аналитика!!!
ДСА
ДСА
22 марта в 07:47
Ахмату точно выгодно.
LOpp
LOpp
22 марта в 07:04
Ну что Глушаков и Комбаров, как без Карреры играется?
nikoladolgov
nikoladolgov
22 марта в 07:03
Шавка со своим алкогольным слабоумием совсем берега потерял.
Им что кто то очки подарит во время паузы ?
VAN ARM
VAN ARM
22 марта в 06:38
надеюсь таких как ты мало))
Leha-ha50
Leha-ha50
22 марта в 05:11
Надеюсь , в конечном итоге мы все же узнаем, кто выгадал от "каникул" , а кто прогадал???
ildar_3871
ildar_3871
21 марта в 23:48
Перерыв выгоден только Зениту !
beefs
beefs
21 марта в 23:29
никому этот перерыв не выгоден...
cska vperiod
cska vperiod
21 марта в 23:26
На выходе должны быть Сочи и спартак.
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