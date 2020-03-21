Аршавин: «„Ахмату“ и „Крыльям Советов“ выгодна пауза в РПЛ»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России в эфире программы «Все на футбол» рассказал, кому в РПЛ выгодна пауза из-за пандемии коронавируса, а также заявил, что не стал бы заниматься спортом во время домашнего карантина:

На следующий день после матча «Тамбов» — «Крылья Советов» была конференция УЕФА , на которой перенесли чемпионат Европы. Сейчас только чемпионат Белоруссии живее всех живых. Пауза в Тинькофф РПЛ пойдет на руку командам, которые показывали плохой результат. «Ахмату» это должно пойти на пользу. У них будет время найти свою игру и взять очки. Также и для «Крыльев». А «Сочи» предпочел бы избежать эту паузу, потому что они были на ходу.

Пока существует вероятность закончить турнир, это надо сделать. Перенос Евро — это меньшие финансовые потери, чем отмена и доигровки чемпионатов. Плюс беспокойство о здоровье людей. В Италии и Испании все переживается сложнее, чем у нас.

Если бы мне сейчас принесли дорожку домой, я бы не бегал. Даже во время карьеры ненавидел это. Отжиматься? Максимум бы на пресс раз 300 сделал. Самое большое развлечение — это игра с детьми. И все. Я в тренажерный зал не заходил, когда играл еще. А сейчас… Играй я сейчас, килограмм 10 бы прибавил.