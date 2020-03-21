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Уткин раскритиковал «Матч ТВ» за решение показывать чемпионат Беларуси

21 марта 2020, 21:50

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал решение «Матч ТВ» начать показ игр чемпионата Беларуси:

Меня спрашивают, а что я думаю про чемпионат Белоруссии на «Матч ТВ». Думаю я просто.

Вот была компания. Я имею в виду — несколько человек. Сидела, пировала: большой, вкусный стол, тут тебе и Лига Чемпионов, и немецкое пиво с сосисками, и французские пирожные, и коньячок, и английский вискарь,  и испанская свинина от хамона до поросятинки, итальянские томаты с моцареллой, да под бароло...

Но все съели. Кончилось. А все сидим. Компания хорошая. И кто-то, конечно, ногти или зубочистку грызет, кто водички из-под крана налил, кто задумчиво пальчиком крошки со стола собирает... Бывает. 

Но тут хозяйка, она ж баба кипучая, с улыбкой говорит: а вот вам к столу, гости дорогие, зубочисточки! Ешьте! Натуральные! Жрать во всем доме нечего, ну так я вам нашла!!! Щас еще салфетки принесу, их тоже можно есть!.. 

Вот примерно это я и думаю про показ чемпионата Белоруссии на Матче. Не про сам чемпионат: люди играют как умеют, дай им бог. Я про показ.

Только в Белоруссии играют, но никому в голову не пришло, условно, на Скае подкупить Ислочи. Или на Каналь Плю. Или еще где. Там говорят на свою злобу дня, общаются с болельщиками, обсуждают варианты окончания сезона — я полюбопытствовал, что за программа передач на Скае.

Девочки, зубочистки не едят.

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Все комментарии
bacek15
bacek15
22 марта в 13:02
Показывают, что есть в данной ситуации. Что-тут плохого?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил МапС
22 марта в 11:35
Исчо шахматы надо крутить, их вроде не закрыли...
И шашки ,стоклеточные ! Да так ,чтобы побольше и подольше ! ))
Союзник противников
Союзник противников
22 марта в 11:03
Кому нравится убивать время,под лозунгом "Люблю футбол"-вполне подойдёт! Я у меня времени ни на что не хватает,поэтому иногда и матчи РПЛ,которые мне интересны,смотреть нет возможности.Осуждать чужие пристрастия и вкусы-дохлое дело,но для Качкина вполне достойное занятие.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
22 марта в 09:54
никого не интересует твоё никчемное жирное мнение
4ел
4ел ответил Аpбитр
22 марта в 09:42
Мы можем Вас забанить перманентно, только обдумайте это хорошо, если не передумаете, напишите в конце месяца. А то были прецеденты, удалите, забаньте, а потом восстановите. На этом, данный вопрос пока закрываем. ( и перестаньте тут флудить )
Стесняюсь спросить, разве я просил дать мне пожизненный бан?Меня интересует, есть ли возможность удалить свою страницу СОБСТВЕННОРУЧНО, без посредников?
Или может быть для Вас удаление страницы и пожизненный бан одно и тоже?И тем самым Вы хотите мне "помочь"заменить действующий аккаунт на пожизненно заблокированный? Щедрость не имеет границ.
По поводу таких второсортных отписок я бы ещё подумал, кто еще из нас флудит.
Байкал-38.
Байкал-38.
22 марта в 09:36
"Меня спрашивают, а что я думаю про чемпионат Белоруссии на «Матч ТВ»"
Только 56ы могут интересоваться мнением утки.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 марта в 08:50
Когда в новинках торрента один порожняк...я с удовольствием могу пересмотреть и старые интересные фильмы....

И заполнение эфира самыми топовыми европейскими (и не только) играми было бы наверно как минимум не хуже,чем транслировать баттлы условных Ислочей с Белшинами....
МапС
МапС
22 марта в 07:30
Исчо шахматы надо крутить, их вроде не закрыли...
ABir
ABir
22 марта в 01:49
Скоро чемпионат Белорусии будет смотреть вся европа
морозз
морозз
22 марта в 00:49
Вася красавчик и бабу вспомнил и по белорусам прошёлся и вообще за троллил Матч ТВ по полной!
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
22 марта в 00:23
Гончаренко бы обиделся!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
21 марта в 22:49
Дичь пернатая
cska vperiod
cska vperiod
21 марта в 22:42
Снова жирный и вонючий критикан.
112910415
112910415
21 марта в 22:42
так ведь с горя
EAGinLE
EAGinLE
21 марта в 22:23, ред.
Как говорится ....... На безрыбье и рак рыба ... . :)
КЭТиК
КЭТиК
21 марта в 22:20
А больше нечего: Беларусь, да Австралия.
VIPded
VIPded
21 марта в 22:07
Боюсь, и денежки не вернутся, если в Белоруссии карантин введут...
Аpбитр
Аpбитр ответил 4ел
21 марта в 22:06
как удалить свою страницу с сего сайта?
Мы можем Вас забанить перманентно, только обдумайте это хорошо, если не передумаете, напишите в конце месяца.
А то были прецеденты, удалите, забаньте, а потом восстановите.
На этом, данный вопрос пока закрываем. ( и перестаньте тут флудить )
beefs
beefs
21 марта в 22:05
пустобрех...
Шишанутый
Шишанутый
21 марта в 21:57
Этот только критиковать может вечно не довольный жиртрес. Нормальное адекватное решенее Матч тв закупить чемпеонат Беларуси. Уж лучше футбол чем фильмы со Стивен Сигалом крутить.
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