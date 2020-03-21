Уткин раскритиковал «Матч ТВ» за решение показывать чемпионат Беларуси

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал решение «Матч ТВ» начать показ игр чемпионата Беларуси:
Меня спрашивают, а что я думаю про чемпионат Белоруссии на «Матч ТВ». Думаю я просто.
Вот была компания. Я имею в виду — несколько человек. Сидела, пировала: большой, вкусный стол, тут тебе и Лига Чемпионов, и немецкое пиво с сосисками, и французские пирожные, и коньячок, и английский вискарь, и испанская свинина от хамона до поросятинки, итальянские томаты с моцареллой, да под бароло...
Но все съели. Кончилось. А все сидим. Компания хорошая. И кто-то, конечно, ногти или зубочистку грызет, кто водички из-под крана налил, кто задумчиво пальчиком крошки со стола собирает... Бывает.
Но тут хозяйка, она ж баба кипучая, с улыбкой говорит: а вот вам к столу, гости дорогие, зубочисточки! Ешьте! Натуральные! Жрать во всем доме нечего, ну так я вам нашла!!! Щас еще салфетки принесу, их тоже можно есть!..
Вот примерно это я и думаю про показ чемпионата Белоруссии на Матче. Не про сам чемпионат: люди играют как умеют, дай им бог. Я про показ.
Только в Белоруссии играют, но никому в голову не пришло, условно, на Скае подкупить Ислочи. Или на Каналь Плю. Или еще где. Там говорят на свою злобу дня, общаются с болельщиками, обсуждают варианты окончания сезона — я полюбопытствовал, что за программа передач на Скае.
Девочки, зубочистки не едят.
Или может быть для Вас удаление страницы и пожизненный бан одно и тоже?И тем самым Вы хотите мне "помочь"заменить действующий аккаунт на пожизненно заблокированный? Щедрость не имеет границ.
По поводу таких второсортных отписок я бы ещё подумал, кто еще из нас флудит.
Или может быть для Вас удаление страницы и пожизненный бан одно и тоже?И тем самым Вы хотите мне "помочь"заменить действующий аккаунт на пожизненно заблокированный? Щедрость не имеет границ.
По поводу таких второсортных отписок я бы ещё подумал, кто еще из нас флудит.
Только 56ы могут интересоваться мнением утки.
Только 56ы могут интересоваться мнением утки.
И заполнение эфира самыми топовыми европейскими (и не только) играми было бы наверно как минимум не хуже,чем транслировать баттлы условных Ислочей с Белшинами....
И заполнение эфира самыми топовыми европейскими (и не только) играми было бы наверно как минимум не хуже,чем транслировать баттлы условных Ислочей с Белшинами....
А то были прецеденты, удалите, забаньте, а потом восстановите.
На этом, данный вопрос пока закрываем. ( и перестаньте тут флудить )
А то были прецеденты, удалите, забаньте, а потом восстановите.
На этом, данный вопрос пока закрываем. ( и перестаньте тут флудить )