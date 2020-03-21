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Заболотный: «Здоровье людей превыше всего»

21 марта 2020, 23:04

Форвард «Сочи» Антон Заболотный прокомментировал решение РПЛ приостановить сезон:

Все хорошо, но скучаю по семье, живущей в Москве. Я планировал в паузу слетать к ним, но перелеты запрещены, поэтому, к сожалению, увидеться не удалось.

Конечно, не хватает полноценного тренировочного процесса, однако нам разрешено приезжать на базу и заниматься по индивидуальной программе. Первая групповая тренировка состоится завтра.

В любом случае здоровье человека превыше всего. Да, есть турнир и наши профессиональные обязанности, но о безопасности людей необходимо думать в первую очередь. Считаю решение приостановить чемпионат правильным, другой вопрос, насколько затянется пауза. Мой прогноз? Очень непросто предположить, как будет развиваться ситуация с коронавирусом именно в России и как наша страна будет справляться с пандемией. Нам остается только следить за развитием событий и соблюдать все предписания врачей.

Стараюсь обходить стороной общественные места, часто мою руки. У нас состоялось командное собрание, все придерживаются известных правил. Продукты? Я спокоен, а вот супруга рассказала, что в нынешней обстановке в Москве можно начать подзатариваться. В Сочи такой необходимости нет, насколько я видел, все продукты в магазинах имеются в полных объемах. Но тема реально серьезная — смотришь на то, что происходит в Европе, и понимаешь, насколько важно бережно относиться к здоровью.

Мы с ребятами в «Сочи» сошлись во мнении, что перерыв совсем не ко времени. Мы набрали очень приличный ход, после зимних сборов мы находимся в отличном состоянии, но, повторюсь, сейчас от нас мало что зависит. Турнирные задачи? Мы заслужили свое нынешнее место в таблице, заслуженно покинули опасную зону. Я не знаю, как развивалась бы борьба дальше, у нас есть желание и силы доиграть сезон и сохранить прописку в премьер-лиге, но если РФС решит, что надо досрочно завершить сезон, будем не против.

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига пока не рассматривает возможность досрочного завершения сезона. 

Коронавирус и футбол

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serh62
serh62
22 марта в 12:29
хоть бы новое что сказал.. теперь будут долдонить как попугаи о важности здоровья всех людей. а без них это не ясно?
galem72
galem72 ответил DawnOfDestiny
22 марта в 10:12
Хоть я и атеист. Ну есть там кто-то, Высшиее Существо, так сказать... И не следит за нами. Или наоборот, к американскому дурню пришел, а тот взял, и Кроновирус придумал (Федун взял и пострадал). Но ничего, "на ваше Увы есть наше Зато!)"...
"...а тот взял, и Кроновирус придумал..."

Что такое "Кроновирус" и кто его придумал? ))
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
22 марта в 09:00, ред.
Хоть я и атеист. Ну есть там кто-то, Высшиее Существо, так сказать... И не следит за нами. Или наоборот, к американскому дурню пришел, а тот взял, и Кроновирус придумал (Федун взял и пострадал). Но ничего, "на ваше Увы есть наше Зато!)"...
ДСА
ДСА
22 марта в 06:42
Интервью теперь делаются удаленно.
ermak6848
ermak6848
22 марта в 02:41
буду надеяться, что эпидемию переживём...
EAGinLE
EAGinLE
21 марта в 23:50
С этим трудно спорить .
Всем здоровья .
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