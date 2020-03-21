Заболотный: «Здоровье людей превыше всего»

Форвард «Сочи» прокомментировал решение РПЛ приостановить сезон:

Все хорошо, но скучаю по семье, живущей в Москве. Я планировал в паузу слетать к ним, но перелеты запрещены, поэтому, к сожалению, увидеться не удалось.

Конечно, не хватает полноценного тренировочного процесса, однако нам разрешено приезжать на базу и заниматься по индивидуальной программе. Первая групповая тренировка состоится завтра.

В любом случае здоровье человека превыше всего. Да, есть турнир и наши профессиональные обязанности, но о безопасности людей необходимо думать в первую очередь. Считаю решение приостановить чемпионат правильным, другой вопрос, насколько затянется пауза. Мой прогноз? Очень непросто предположить, как будет развиваться ситуация с коронавирусом именно в России и как наша страна будет справляться с пандемией. Нам остается только следить за развитием событий и соблюдать все предписания врачей.

Стараюсь обходить стороной общественные места, часто мою руки. У нас состоялось командное собрание, все придерживаются известных правил. Продукты? Я спокоен, а вот супруга рассказала, что в нынешней обстановке в Москве можно начать подзатариваться. В Сочи такой необходимости нет, насколько я видел, все продукты в магазинах имеются в полных объемах. Но тема реально серьезная — смотришь на то, что происходит в Европе, и понимаешь, насколько важно бережно относиться к здоровью.