Заболотный: «Здоровье людей превыше всего»

Форвард «Сочи» Антон Заболотный прокомментировал решение РПЛ приостановить сезон:
Все хорошо, но скучаю по семье, живущей в Москве. Я планировал в паузу слетать к ним, но перелеты запрещены, поэтому, к сожалению, увидеться не удалось.
Конечно, не хватает полноценного тренировочного процесса, однако нам разрешено приезжать на базу и заниматься по индивидуальной программе. Первая групповая тренировка состоится завтра.
В любом случае здоровье человека превыше всего. Да, есть турнир и наши профессиональные обязанности, но о безопасности людей необходимо думать в первую очередь. Считаю решение приостановить чемпионат правильным, другой вопрос, насколько затянется пауза. Мой прогноз? Очень непросто предположить, как будет развиваться ситуация с коронавирусом именно в России и как наша страна будет справляться с пандемией. Нам остается только следить за развитием событий и соблюдать все предписания врачей.
Стараюсь обходить стороной общественные места, часто мою руки. У нас состоялось командное собрание, все придерживаются известных правил. Продукты? Я спокоен, а вот супруга рассказала, что в нынешней обстановке в Москве можно начать подзатариваться. В Сочи такой необходимости нет, насколько я видел, все продукты в магазинах имеются в полных объемах. Но тема реально серьезная — смотришь на то, что происходит в Европе, и понимаешь, насколько важно бережно относиться к здоровью.
Мы с ребятами в «Сочи» сошлись во мнении, что перерыв совсем не ко времени. Мы набрали очень приличный ход, после зимних сборов мы находимся в отличном состоянии, но, повторюсь, сейчас от нас мало что зависит. Турнирные задачи? Мы заслужили свое нынешнее место в таблице, заслуженно покинули опасную зону. Я не знаю, как развивалась бы борьба дальше, у нас есть желание и силы доиграть сезон и сохранить прописку в премьер-лиге, но если РФС решит, что надо досрочно завершить сезон, будем не против.
Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига пока не рассматривает возможность досрочного завершения сезона.
Что такое "Кроновирус" и кто его придумал? ))
Что такое "Кроновирус" и кто его придумал? ))
Всем здоровья .
Всем здоровья .