Клубы АПЛ получат 20 млн фунтов на поддержание жизнедеятельности

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22 марта 2020, 09:15

Сообщается, что клубы АПЛ в общей сложности получат 20 млн фунтов в качестве поддержки во время пандемии коронавируса.

Многие клубы столкнулись с тяжелым финансовым положением, так как не могут зарабатывать средства для поддержания жизнедеятельности. Федерация футбола Англии обещала выделить всего 50 млн фунтов, которые распределятся между всеми клубами всех английских чемпионатов. Все эти деньги войдут в клубы в качестве авансовых платежей за трансляции на ТВ и беспроцентных кредитов.

Недавно стало известно, что АПЛ может возобновить сезон 1 июня.

Коронавирус и футбол