Дибала стал третьим игроком «Ювентуса», заразившимся коронавирусом

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21 марта 2020, 21:31

Форвард «Ювентуса» сообщил, что он и его девушка заразились коронавирусом. Соответствующую информацию игрок опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Привет всем. Я хотел сообщить вам, что мы получили результаты тестов на COVID-19. Мой тест и тест Орианы оказались положительными. К счастью, мы находимся в идеальных условиях. Спасибо за ваши сообщения.

Дибала стал третьим игроком «Юве», заразившимся коронавирусом. Сначала вирус выявили у защитника туринцев . Затем заразился хавбек Блез Матюиди.

Коронавирус и футбол