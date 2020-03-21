Дибала стал третьим игроком «Ювентуса», заразившимся коронавирусом

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала сообщил, что он и его девушка заразились коронавирусом. Соответствующую информацию игрок опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
Привет всем. Я хотел сообщить вам, что мы получили результаты тестов на COVID-19. Мой тест и тест Орианы оказались положительными. К счастью, мы находимся в идеальных условиях. Спасибо за ваши сообщения.
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Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto @orianasabatini como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos 💪🏼💪🏼💪🏼 Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti! 💪🏼💪🏼💪🏼 Hi everyone, I just wanted to inform you that we have received the results for the Covid-19 test and both Oriana and I have tested positive. Luckily we are in perfect conditions. Thanks for your messages. 💪🏼💪🏼💪🏼
Дибала стал третьим игроком «Юве», заразившимся коронавирусом. Сначала вирус выявили у защитника туринцев Даниэле Ругани. Затем заразился хавбек Блез Матюиди.
Всем здоровья!
Всем здоровья!
Прочитай,каждый год из за обычного гриппа умирают от 500 000 до 650 000 тыс человек, об этом молчат ,а от короновируса даже 30 000 тыс не умерли.
Лучше же тогда каждый год от обычного гриппа пандемию создавать и карантины,чтобы не умерли 650 000 человек.
Вам не понять,что происходит и к чему это,если доживешь узнаешь,через три года.
Прочитай,каждый год из за обычного гриппа умирают от 500 000 до 650 000 тыс человек, об этом молчат ,а от короновируса даже 30 000 тыс не умерли.
Лучше же тогда каждый год от обычного гриппа пандемию создавать и карантины,чтобы не умерли 650 000 человек.
Вам не понять,что происходит и к чему это,если доживешь узнаешь,через три года.
Н.В.ГОГОЛЬ.
Дурак не тот, кто говорит глупости, а тот, кто не замечает, что их говорит.
О.Брик.
Большинство людей глупы, и всякий дурачится на свой лад.
Эразм Роттердамский.
Это классика. Далее без комментариев. Вам здоровья.
Н.В.ГОГОЛЬ.
Дурак не тот, кто говорит глупости, а тот, кто не замечает, что их говорит.
О.Брик.
Большинство людей глупы, и всякий дурачится на свой лад.
Эразм Роттердамский.
Это классика. Далее без комментариев. Вам здоровья.
https://www.youtube.com/watch?v=DX3b_U-Z2u0
А есть ли такой Хамед Джалали Кашани, и был ли он вообще, Ваську знать не надо. Для него достаточно пары сомнительных постов в и-нете.
Туалетной бумагой с гречкой затарился?
А есть ли такой Хамед Джалали Кашани, и был ли он вообще, Ваську знать не надо. Для него достаточно пары сомнительных постов в и-нете.
Туалетной бумагой с гречкой затарился?
В Иране активист действующего режима, который ранее заявлял, что сообщения о вспышке коронавируса в стране – это уловка для снижения явки избирателей на выборах, умер от этой инфекции в пятницу.
Хамед Джалали Кашани, поддерживающий иранские власти, шутил над вспышкой коронавируса и заявлял, что хотел бы ради хайпа подхватить эту инфекцию.
В итоге он заразился Corvid-19 и скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом...
Многие умные и смелые, пока не пришла беда. Я о шутнике Хамед Джалали Кашани и твоём комментарии.
Информация к размышлению для 2% людей, о которых ты написал.
В Иране активист действующего режима, который ранее заявлял, что сообщения о вспышке коронавируса в стране – это уловка для снижения явки избирателей на выборах, умер от этой инфекции в пятницу.
Хамед Джалали Кашани, поддерживающий иранские власти, шутил над вспышкой коронавируса и заявлял, что хотел бы ради хайпа подхватить эту инфекцию.
В итоге он заразился Corvid-19 и скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом...
Многие умные и смелые, пока не пришла беда. Я о шутнике Хамед Джалали Кашани и твоём комментарии.
Информация к размышлению для 2% людей, о которых ты написал.
Да и народ под стать властям, не дай божи ближние и знакомые узнают, что ты с "короной", это ж в нашей невежественной, непомерно горделивой стране позор, как ЗППП. Люди в общественном транспорте чихнуть и кашльнуть теперь боятся, мол, побьют ... другие, еле сдерживающиеся, трясущиеся и хрипящие от раздираемых легких. А в мире вон оно как - Дибала с подругой ерундой не страдают, поделились фактом, как есть
Да и народ под стать властям, не дай божи ближние и знакомые узнают, что ты с "короной", это ж в нашей невежественной, непомерно горделивой стране позор, как ЗППП. Люди в общественном транспорте чихнуть и кашльнуть теперь боятся, мол, побьют ... другие, еле сдерживающиеся, трясущиеся и хрипящие от раздираемых легких. А в мире вон оно как - Дибала с подругой ерундой не страдают, поделились фактом, как есть