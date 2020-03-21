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Дибала стал третьим игроком «Ювентуса», заразившимся коронавирусом

21 марта 2020, 21:31

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала сообщил, что он и его девушка заразились коронавирусом. Соответствующую информацию игрок опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Привет всем. Я хотел сообщить вам, что мы получили результаты тестов на COVID-19. Мой тест и тест Орианы оказались положительными. К счастью, мы находимся в идеальных условиях. Спасибо за ваши сообщения.

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Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto @orianasabatini como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos 💪🏼💪🏼💪🏼 Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti! 💪🏼💪🏼💪🏼 Hi everyone, I just wanted to inform you that we have received the results for the Covid-19 test and both Oriana and I have tested positive. Luckily we are in perfect conditions. Thanks for your messages. 💪🏼💪🏼💪🏼

Публикация от Paulo Dybala (@paulodybala)

Дибала стал третьим игроком «Юве», заразившимся коронавирусом. Сначала вирус выявили у защитника туринцев Даниэле Ругани. Затем заразился хавбек Блез Матюиди.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответил ALBA BARCELONA 21
вчера в 10:26
Ты входишь в число из 98%. Прочитай,каждый год из за обычного гриппа умирают от 500 000 до 650 000 тыс человек, об этом молчат ,а от короновируса даже 30 000 тыс не умерли. Лучше же тогда каждый год от обычного гриппа пандемию создавать и карантины,чтобы не умерли 650 000 человек. Вам не понять,что происходит и к чему это,если доживешь узнаешь,через три года.
Смертность от сезонного гриппа – 1%, от COVID-19 – уже больше 3%. Делай выводы.
Знатог
Знатог
22 марта в 19:24
Уберите фото!
матос
матос
22 марта в 17:09
Терпеть не могу Юве , но Дибале , Ругани и Блезу желаю здоровья , да и всем жителям сапога. У меня у самого сестра двоюродная 16 лет живет в Анконе , созваниваемся , по её словам у них в городе пока не так 62ово с этой заразой как на севере Италии.
Всем здоровья!
СЕРЫЙ KАРДИНАЛ
СЕРЫЙ KАРДИНАЛ ответил ALBA BARCELONA 21
22 марта в 15:05
Ты входишь в число из 98%. Прочитай,каждый год из за обычного гриппа умирают от 500 000 до 650 000 тыс человек, об этом молчат ,а от короновируса даже 30 000 тыс не умерли. Лучше же тогда каждый год от обычного гриппа пандемию создавать и карантины,чтобы не умерли 650 000 человек. Вам не понять,что происходит и к чему это,если доживешь узнаешь,через три года.
Ты неглупый человек, но проблему с коронавирусом ты явно недооцениваешь....
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил СЕРЫЙ KАРДИНАЛ
22 марта в 14:54
В Китае паники не бывает, в Китае контретика и факты. Всё началось с Китая. В Иране активист действующего режима, который ранее заявлял, что сообщения о вспышке коронавируса в стране – это уловка для снижения явки избирателей на выборах, умер от этой инфекции в пятницу. Хамед Джалали Кашани, поддерживающий иранские власти, шутил над вспышкой коронавируса и заявлял, что хотел бы ради хайпа подхватить эту инфекцию. В итоге он заразился Corvid-19 и скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом... Многие умные и смелые, пока не пришла беда. Я о шутнике Хамед Джалали Кашани и твоём комментарии. Информация к размышлению для 2% людей, о которых ты написал.
Ты входишь в число из 98%.
Прочитай,каждый год из за обычного гриппа умирают от 500 000 до 650 000 тыс человек, об этом молчат ,а от короновируса даже 30 000 тыс не умерли.
Лучше же тогда каждый год от обычного гриппа пандемию создавать и карантины,чтобы не умерли 650 000 человек.
Вам не понять,что происходит и к чему это,если доживешь узнаешь,через три года.
Бутсы
Бутсы ответил СЕРЫЙ KАРДИНАЛ
22 марта в 11:10
Давай, давай, тоже не хворай. Да шуруй уже в Пятерочку, пока последнюю тушенку не расхватали.
СЕРЫЙ KАРДИНАЛ
СЕРЫЙ KАРДИНАЛ ответил Бутсы
22 марта в 10:59
А меня в подъезде живет кот, умеет разговаривать, имеет пять замечательных котят, которых зовут Джордж, Джон, Микки, Алиса и просто Вася, его сосед рыба Герда, которая белая акула. Каждый раз когда она со мной здоровается снимет шляпу, так воспитана. А ещё они говорят что вертели на вертели корона-вирус. А есть ли такой Хамед Джалали Кашани, и был ли он вообще, Ваську знать не надо. Для него достаточно пары сомнительных постов в и-нете. Туалетной бумагой с гречкой затарился?
Как ни глупы слова дурака, а иногда бывают они достаточны, чтобы смутить умного человека.
Н.В.ГОГОЛЬ.

Дурак не тот, кто говорит глупости, а тот, кто не замечает, что их говорит.
О.Брик.

Большинство людей глупы, и всякий дурачится на свой лад.
Эразм Роттердамский.

Это классика. Далее без комментариев. Вам здоровья.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
22 марта в 09:40
Все прогнило в этой западной европе, даже здравоохранение, не могут как мы китайцы справиться с этой заразой.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
22 марта в 09:13
А еще пару дней назад беззаботно готовил пирожки.
max74
max74
22 марта в 08:23
Дарвин рулит
Бутсы
Бутсы ответил sir_Alex
22 марта в 08:16
Есть мнение, что не всё так просто. В Италии половина заразившихся и тяжело болеющих − моложе 50. Вакцины и лекарства нет и в ближайшие годы вряд ли появятся. В Китае повторно заражаются уже переболевшие этим вирусом.
Да да.


sir_Alex
sir_Alex ответил Стеллс
22 марта в 07:48
Дибале здоровья!Что там в Италии происходит?Они уже Китай по смертям перегнали.Но есть мнение,что переболеем рано или поздно все и большинство без осложнений,а пожилым и больным будет тяжело.
Есть мнение, что не всё так просто. В Италии половина заразившихся и тяжело болеющих − моложе 50. Вакцины и лекарства нет и в ближайшие годы вряд ли появятся. В Китае повторно заражаются уже переболевшие этим вирусом.
ОПС
ОПС
22 марта в 06:11, ред.
Все будет хорошо. Здоровья!
Бутсы
Бутсы ответил СЕРЫЙ KАРДИНАЛ
22 марта в 06:01
В Китае паники не бывает, в Китае контретика и факты. Всё началось с Китая. В Иране активист действующего режима, который ранее заявлял, что сообщения о вспышке коронавируса в стране – это уловка для снижения явки избирателей на выборах, умер от этой инфекции в пятницу. Хамед Джалали Кашани, поддерживающий иранские власти, шутил над вспышкой коронавируса и заявлял, что хотел бы ради хайпа подхватить эту инфекцию. В итоге он заразился Corvid-19 и скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом... Многие умные и смелые, пока не пришла беда. Я о шутнике Хамед Джалали Кашани и твоём комментарии. Информация к размышлению для 2% людей, о которых ты написал.
А меня в подъезде живет кот, умеет разговаривать, имеет пять замечательных котят, которых зовут Джордж, Джон, Микки, Алиса и просто Вася, его сосед рыба Герда, которая белая акула. Каждый раз когда она со мной здоровается снимет шляпу, так воспитана. А ещё они говорят что вертели на вертели корона-вирус.

А есть ли такой Хамед Джалали Кашани, и был ли он вообще, Ваську знать не надо. Для него достаточно пары сомнительных постов в и-нете.

Туалетной бумагой с гречкой затарился?
Бутсы
Бутсы ответил Палыч82
22 марта в 05:13
У нас иначе что ли?) Небось треть населения больна им, тестируют только тяжелобольных, да и то скорые в мегаполисах не справляются. А данные о количестве смертей вполне могут и замалчиваться, наверняка, посмертных анализов не делают, списывая на типовые случаи. Да и народ под стать властям, не дай божи ближние и знакомые узнают, что ты с "короной", это ж в нашей невежественной, непомерно горделивой стране позор, как ЗППП. Люди в общественном транспорте чихнуть и кашльнуть теперь боятся, мол, побьют ... другие, еле сдерживающиеся, трясущиеся и хрипящие от раздираемых легких. А в мире вон оно как - Дибала с подругой ерундой не страдают, поделились фактом, как есть
Какая корона вообще? Корона только в ваших головах. Это ж надо так очередную мировую аферу воспринимать всерьез.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
22 марта в 03:04
эпидемия слухов
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
22 марта в 01:33
На фото с Дибалой его мама или милфа-девушка?
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе ответил lobsterdam
22 марта в 01:32
Платят миллионы футболистам в месяц, а врачу-микробиологу 1500 евро. Теперь ищут лекарство. Идите к Месси и Неймару - они найдут лечение.
футболист то нужен каждый уикенд, а микробиолог-раз в десять лет.
СЕРЫЙ KАРДИНАЛ
СЕРЫЙ KАРДИНАЛ ответил ALBA BARCELONA 21
22 марта в 01:00
Каждый год такой же грипп столетиями,создали лжепандемию и люди поверили кроме 2% людей
В Китае паники не бывает, в Китае контретика и факты. Всё началось с Китая.

В Иране активист действующего режима, который ранее заявлял, что сообщения о вспышке коронавируса в стране – это уловка для снижения явки избирателей на выборах, умер от этой инфекции в пятницу.

Хамед Джалали Кашани, поддерживающий иранские власти, шутил над вспышкой коронавируса и заявлял, что хотел бы ради хайпа подхватить эту инфекцию.

В итоге он заразился Corvid-19 и скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом...

Многие умные и смелые, пока не пришла беда. Я о шутнике Хамед Джалали Кашани и твоём комментарии.

Информация к размышлению для 2% людей, о которых ты написал.
Тео Джонс
Тео Джонс
22 марта в 00:45
А вы еще больше забейте *** на карантин и осознаете всю реальность, и что это не происки госдепа и прочая лабуда))
Lucky luciano
Lucky luciano ответил ALBA BARCELONA 21
22 марта в 00:24
Каждый год такой же грипп столетиями,создали лжепандемию и люди поверили кроме 2% людей
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    21 марта в 23:50
    Каждый год такой же грипп столетиями,создали лжепандемию и люди поверили кроме 2% людей
    Zenit_84
    Zenit_84
    21 марта в 23:43
    Выздоровления
    Палыч82
    Палыч82 ответил Брулин
    21 марта в 23:43
    Ну в Италии хрен знает что творится, такое впечатление, что процентов десять населения больны, просто тестирования на всех не хватает. Под 800 смертей в день уже, внушительно.
    У нас иначе что ли?) Небось треть населения больна им, тестируют только тяжелобольных, да и то скорые в мегаполисах не справляются. А данные о количестве смертей вполне могут и замалчиваться, наверняка, посмертных анализов не делают, списывая на типовые случаи.
    Да и народ под стать властям, не дай божи ближние и знакомые узнают, что ты с "короной", это ж в нашей невежественной, непомерно горделивой стране позор, как ЗППП. Люди в общественном транспорте чихнуть и кашльнуть теперь боятся, мол, побьют ... другие, еле сдерживающиеся, трясущиеся и хрипящие от раздираемых легких. А в мире вон оно как - Дибала с подругой ерундой не страдают, поделились фактом, как есть
    Стеллс
    Стеллс
    21 марта в 23:32
    Дибале здоровья!Что там в Италии происходит?Они уже Китай по смертям перегнали.Но есть мнение,что переболеем рано или поздно все и большинство без осложнений,а пожилым и больным будет тяжело.
    ildar_3871
    ildar_3871
    21 марта в 23:20
    Вся надежда на Китай , только они могут придумать лекарство от вируса , ждем осени !
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    21 марта в 22:52
    Вообще Италию нужно прикрывать
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    21 марта в 22:50
    Дибала этио в первую очередь дорогой товар,поэтому его будут беречь по максималке,в то время,как остальные люди-итальянцы умирают.
    juvenale
    juvenale
    21 марта в 22:46
    Вряд ли это последний случай у Юве...скорее всего в этом сезоне Ювентус уже играть не будет нигде
    dimagas2
    dimagas2 ответил Брулин
    21 марта в 22:33
    Ну в Италии хрен знает что творится, такое впечатление, что процентов десять населения больны, просто тестирования на всех не хватает. Под 800 смертей в день уже, внушительно.
    Там просто игнорили все карантин,вот и доигрались.
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