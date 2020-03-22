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«Лацио» отменил возобновление тренировок 25 марта из-за критики в соцсетях

22 марта 2020, 18:34

По информации итальянских СМИ, руководство «Лацио» приняло решение перенести возобновление тренировок на более позднюю дату, так как на клуб посыпалась критика за слишком раннее намерение выйти из карантина.

Так же как и «Лацио», тренировочный процесс 25 марта планировал возобновить и «Наполи», в то время как карантин в стране действует до 3 апреля. Оба клуба раскритиковала общественность за то, что они ставят под угрозу здоровье игроков и сотрудников.

Отметим, что в Италии от коронавируса скончалось более 4 тысяч человек, при 147 тысяч зараженных.

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youtomee
youtomee
22 марта в 22:06
147 тыс зараженных в Италии? че за бред? откуда эти цифры?
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