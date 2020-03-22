Чем «Башакшехир» отличается от «Истанбулспора»?

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сегодня, 17:37

«Соккер.ру» предлагает маленький ликбез по турецкому футболу.

Иногда ведущему блога «Вне зоны доступа» поступают вопросы. Как же правильно говорить «Истанбул» или «Башакшехир»? И тот ли это клуб, где в середине девяностых играл лучший бомбардир чемпионата мира 1994 года Олег Саленко.

Позвольте сначала ответить на второй вопрос. Это разные клубы. Основанный по одним данным в 1913-м, а по другим в 1926-м, чемпион Турции 1932 года «Истанбулспор» существует и поныне. Однако играет он не в Суперлиге, а в первой лиге. Суперлигу «жёлтые быки» покинули в 2005 году и с тех пор там не играли. Но во второй половине девяностых и в первой половине нулевых они присутствовали в элите. Пробивались в Кубок Интертото, а однажды даже в Кубок УЕФА . Саленко провёл в составе «жёлтых быков» один очень хороший сезон, забив одиннадцать мячей. Но потом наш соотечественник больше лечился, нежели играл.

Но сейчас «Истанбулспор» тренирует человек, имеющий прямое отношение к «Зениту». Как и Саленко. А именно бывший нападающий петербуржцев Фатих Текке. Когда-то турецкий нападающий прибыл в «Зенит» с весьма амбициозными планами. А именно забить 61 мяч. Почему 61? Это число было нанесено на футболку Фатиха. Но за три с половиной сезона, проведенных в футболке со стрелкой на груди, Фатих не дотянул и до половины — 29 голов. Однако чемпионом России побывал, выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок Европы, да и лишним не был. Да не обидится Олег Анатольевич, но Фатих Текке внёс в историю «Зенита» больший вклад. В казанском «Рубине» Текке потерялся и, не найдя себя, вернулся на родину, где ещё немножко поиграл. С некоторых пор бывший нападающий «Зенита» тренирует «быков». В прошлом году, когда «Истанбулспор» занял одиннадцатое место, Фатих отправился в отставку. Но в январе был восстановлен в должности. Правда, возвращение в высший дивизион «жёлтым быкам» пока не грозит. В первой лиге они идут тринадцатыми.

Башакшехир — это район в европейской части Стамбула. Именно тут находится стадион «Ататюрк», отчего-то названный олимпийским. Сам же футбольный клуб носит название «Истанбул Башакшехир» с 2014 года после смены куратора. Если возникшим в 1990 году «Истанбул Бейюкшехир» занималась вся мэрия самого большого города страны, то потом он был передан властям одного из районов. Представьте себе ситуацию, что ФК «Москва» не был расформирован, а превратился в «Перово» или «Кунцево». Или существующий сейчас «Чертаново». Вот такой же турецкий аналог «Чертаново» сейчас играет в Суперлиге и претендует на чемпионский титул. Два раза новодел, не успевший пока получить прозвища, становился вторым. В этом году имеет хорошие шансы прийти на финиш первым. Если сезон будет доигран.

И как же всё же правильнее — «Истанбул Башакшехир», «Башакшехир» или «Истанбул»? В том порядке, в котором они выстроены в предыдущем предложении. Просто «Истанбул» будет не вполне верным. Ведь в городе имеется ещё четыре клуба только Суперлиги. Да и путаницы с «Истанбулспором», если тот когда-нибудь вернётся, не возникнет.

Помимо «Башакшехира» в элите турецкого футбола играют ещё четыре клуба из бывшей столицы Восточной Римской и Османской империй. Это три гранда — «Галатасарай», «Бешикташ», «Фенербахче» и ведущий борьбу за сохранение прописки в Суперлиге «Касымпаша». Тоже некогда первый клуб «на районе», сумевший подняться весьма высоко. «Касымпаша» базируется в южной части Стамбула Бейоглу, где расположена знаменитая Галатская башня. Никаких трофеев «апачи» (оказывается на берегу Босфора тоже имеются индейцы) не выигрывали, но играют на стадионе, носящем название Реджепа Тайипа Эрдогана. Сам президент Турции, игравший в юности в футбол (по его признаниям), родился неподалёку, вот поэтому и был удостоен подобной чести. При этом Эрдоган болеет за «Фенербахче», а курирует «Башакшехир». Ещё с тех пор, когда был мэром самого большого города страны.

С Суперлигой разобрались. В первой лиге «Истанбулспор» не одинок. Тут ещё имеются два клуба. «Умраниеспор» из азиатского района Умрани за 82 года своего существования ещё ни разу не попадал в компанию сильнейших. «Кедры» (а именно это дерево изображено на клубном гербе) только мечтают, чтобы сыграть с соседями из «Фенербахче» на высшем уровне. Но есть шанс пополнить стамбульское сообщество в Суперлиге у «Фатиха» из одноимённого района в исторической части города. Основанный в 1926 году «Фатих Карагюмрюкспор» иногда заглядывал в высшее общество. Последний раз это было в 1984 году. Сейчас «кара-кырмызы» («красно-чёрные») идут шестыми. Если сохранят место в первой шестёрке, то смогут побороться в дополнительном турнире за третью путёвку. Тренер «Фатиха» Омер Эрдоган не является родственником президента. Он вообще родился в Германии. Кстати, в не таком уж далёком прошлом Омер был ведущим защитником «Бурсаспора», становился в составе «крокодилов» чемпионом Турции и играл за сборную своей исторической родины.

Во второй лиге тоже есть клубы из Стамбула — «Санджактепе», «Пендикспор» и «Сарыерспор». Два первых представляют азиатскую часть. Оба клуба, выступающих в красно-белых цветах, никогда не поднимались в элиту. У «Пендикспора» есть повод для гордости. Двадцать лет назад он обыграл в кубковом матче «Фенербахче». А «Сарыерспор» когда-то был если не завсегдатаем, то частым гостем в компании сильнейших. Даже поднимался и не раз на четвёртое место. Но в нынешнем веке «белые чайки» (а на гербе отчего-то изображена любимая еда чаек — две рыбы) не выбирались из второго эшелона, а с 2005 года вовсе сидят в третьем по рангу.

«Зетынбурнуспор», давший путёвку в жизнь Эмре Белезоглу, увы разорился и лишился профессионального статуса. Сейчас команда из рабочего района Зейтынбурну играет в любительских турнирах. Может, когда-то всё изменится, но пока предпосылок не видно.