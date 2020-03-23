Игрокам «Интера» разрешили покидать свои дома

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вчера, 20:17

Игрокам «Интера», а также работникам клуба разрешили покидать дома. Ни у кого из них не было выявлено наличие коронавирусной инфекции, в связи с чем им разрешили вести дальнейший образ жизни в соответствии с правилами, установленными в Италии: выходить из дома за продуктами или в аптеку с использованием средств индивидуальной защиты.

Меры по изоляции игроков и работников «Интера» были приняты в связи с тем, что 8 марта клуб встречался в рамках Серии А с «Ювентусом», в составе которого есть игроки, у которых выявлен коронавирус.

Коронавирус и футбол