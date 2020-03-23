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Игрокам «Интера» разрешили покидать свои дома

вчера, 20:17
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Игрокам «Интера», а также работникам клуба разрешили покидать дома. Ни у кого из них не было выявлено наличие коронавирусной инфекции, в связи с чем им разрешили вести дальнейший образ жизни в соответствии с правилами, установленными в Италии: выходить из дома за продуктами или в аптеку с использованием средств индивидуальной защиты.

Меры по изоляции игроков и работников «Интера» были приняты в связи с тем, что 8 марта клуб встречался в рамках Серии А с «Ювентусом», в составе которого есть игроки, у которых выявлен коронавирус.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Жека10
Жека10 ответил Князь с офтопа меломана
вчера в 23:49
куда же Князю без новостей об Интере.Тем самым у твоего кабинета есть игроки которые заразились короновирусом
alexgurzan
alexgurzan ответил Князь с офтопа меломана
вчера в 21:38
Через неделю уже пора будет снимать.
alexgurzan
alexgurzan ответил Князь с офтопа меломана
вчера в 20:28
Добрый вечер.
Хорошо, просмотрю.
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