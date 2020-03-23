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Алдервейрелд закупит планшеты и передаст их в больницы и дома престарелых

вчера, 00:51

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд сообщил, что приобретет десятки планшетных компьютеров и передаст их в больницы и дома престарелых.

Из-за коронавируса возникает отсутствие личного контакта. Если люди заболели, они не могут увидеться с друзьями и семьей. Поэтому я хочу приобрести десятки планшетов и передать их в больницы и в дома престарелых, таким образом люди могли бы устраивать видеочат со своими близкими и друзьями, чтобы пережить этот трудный период.

В ближайшие пару дней и недель я постараюсь доставить эти планшеты туда, где они могут помочь.

Недавно одноклубник Алдервейрелда Стевен Бергвейн высказался о пандемии коронавируса.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
матос
матос
вчера в 23:32
Молодец
galem72
galem72
вчера в 10:31
Отличный поступок, палец вверх Тоби! Самая лучшая помощь в данной ситуации — материалка. Все эти поддельные словечки поддержки и убогие челленджы с чеканкой туалеткой вызывают лишь отвращение и чувство стыда.

Один видосики снимает и 23ные лойсы в сети набирает своими ахами/охами и вздохами от том, как ему скучно и неловко без футбола, а второй — реально помогает нуждающимся. Почувствуй разницу, называется!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:47
Начинают выдумывать что-нибудь новенькое.
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
вчера в 08:16
На благое дело ,не поскупился человек,про наших бродяг футболистов всё тихо ,денег нет,только валюта.
STVA 1
STVA 1
вчера в 07:43
Молодец
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 05:23
Молодец Тоби! Джентльменский поступок.
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