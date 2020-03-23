Алдервейрелд закупит планшеты и передаст их в больницы и дома престарелых

Защитник «Тоттенхэма» сообщил, что приобретет десятки планшетных компьютеров и передаст их в больницы и дома престарелых.

Из-за коронавируса возникает отсутствие личного контакта. Если люди заболели, они не могут увидеться с друзьями и семьей. Поэтому я хочу приобрести десятки планшетов и передать их в больницы и в дома престарелых, таким образом люди могли бы устраивать видеочат со своими близкими и друзьями, чтобы пережить этот трудный период.

В ближайшие пару дней и недель я постараюсь доставить эти планшеты туда, где они могут помочь.