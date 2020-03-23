Худшие трансферы «Реала» и «Барсы» в XXI веке

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сегодня, 18:31

Испанская газета Marca назвала худшие трансферы двух небожителей Ла Лиги, и «Соккер.ру» подхватил любопытную тему. Ба, какие люди!

«Реал» и «Барселона» — самые успешные клубы XXI века, это утверждение подтверждает хотя бы тот простой факт, что на двоих мадридцы и каталонцы выиграли 10 из 20 последних розыгрышей Лиги чемпионов, но это вовсе не означает, что два столпа Ла Лиги никогда не ошибаются. «Реал» традиционно чередует трансферные попадания в «яблочко» с выстрелами в «молоко», а успехи «Барсы» по большей части связаны с сильной плеядой выпускников «Ла Масии», в то время как покупки удавались «Барселоне» далеко не всегда. С «блаугранас» и начнем.

Сборная худших трансферов «Барселоны» в XXI веке

Вратарь. Ришар Дютруэль (Франция).

Француз в 2000-м пришел из «Сельты», где играл здорово, но в «Барселоне», куда шел первым номером, у Ришара не задалось: уже во втором матче получил красную карточку и привез пенальти, после дисквалификации продолжил чудить. В итоге, проиграл конкуренцию 18-летнему Рейне, а в следующем сезоне вообще не сыграл ни матча, сидя «под» Бонано и Рейной.

Защитники. Мартин Касерес (Уругвай), Дмитрий Чигринский (Украина), Йерри Мина (Колумбия), Томас Вермален (Бельгия).

С каждым из этих защитников были связаны определенные надежды, но все они провалились. Касерес перешел в «Барселону» в 2008-м после классного сезона в «Рекреативо», но травмы сразу набросились на уругвайца, а «Барса» не стала ждать и отправила Мартина в долгое арендное турне. На Чигринского было потрачено 25 миллионов, из которых Дмитрий вернул 15, благодаря обратному трансферу в «Шахтер» через год, во время которого украинец выглядел неуместной деталью обороны каталонского клуба. Йерри Мина при всей своей стати и классной игре на втором этаже не сумел заиграть на «Камп Ноу», а Вермалена вы знаете — это человек-травма.

Полузащитники. Алекс Сонг (Камерун), Андре Гомеш (Португалия), Хуан Роман Рикельме (Аргентина).

В полузащите еще один неудачный трансфер из «Арсенала». Некоторое время Алекс пускал пыль в глаза, но по ходу второго сезона стало ясно, что камерунец «завязал» с футболом, что и подтвердила его дальнейшая карьера. Гомеш демонстрировал чудесный футбол в «Валенсии» и казалось, что «Барселоне» очень повезло выиграть борьбу за португальца, однако на «Камп Ноу» Андре испугался и играл просто нелепо, вскоре став изгоем для болельщиков. А вот Рикельме попал не в то время и не в то место. Футболист редкого таланта не нравился Луи ван Галу, что и предопределило его судьбу.

Нападающие. Рикардо Куарежма (Португалия), Филипе Коутиньо (Бразилия), Златан Ибрагимович (Швеция).

В 2003-м 19-летний Куарежма котировался чуть ли не выше Роналду, который отправился в Манчестер. Рикарду подписала «Барселона», чтобы уже через год мучений и конфликта с Райкардом вернуть Куарежму на родину. Коутиньо — это футболист за 160 миллионов евро, который всего лишь через полтора года после трансфера был отправлен в командировку в «Баварию». Это самый дорогой провал «Барсы». Что касается Златана, то он изначально не подходил под стиль «Барселоны» — ни по футбольным качествам, ни ментально, но каталонцы все равно выкинули кучу денег и лишились Самуэля Это`О. Спустя сезон Ибрагимович разочаровался в Гвардиоле и своих партнерах, продолжать это сотрудничество не было никакого смысла.

Сборная худших трансферов «Реала» в XXI веке

Вратарь. Кико Касилья (Испания).

Пришел в «Реал» в 2015-м и поначалу даже собирался бросить вызов Навасу, но оспорить пост №1 у костариканца не сумел, хотя иногда подстраховывал Кейлора, когда тому требовался отдых. На мой взгляд, Кико достойно исполнил роль второго вратаря, но коллеги из «Марки» не нашли другого кипера в сборную плохих трансферов «Реала».

Защитники. Данило (Бразилия), Джонатан Вудгейт (Англия), Вальтер Самуэль (Аргентина), Тео Эрнандес (Испания/Франция).

Когда Данило переходил из «Порту» в «Реал», легко было представить, что он вытеснит Дани Карвахаля, или хотя бы что у «сливочных» будет два равноценных правых защитника. Увы, бразилец разочаровал, иногда играл в стиле «слепой лошади». Вудгейт — возможно, вообще худший трансфер «Королевского клуба» в XXI веке. Англичанин год ждал дебюта из-за травм, в первом же матче забил в свои ворота и получил красную карточку, потом принял участие еще в считанном количестве встреч и был отправлен восвояси. Самуэль перешел в «Реал» тем же летом 2004-го, что и Вудгейт, но вместе они так и не сыграли: аргентинец показал «не уровень» в Мадриде и вернулся в Италию, где был успешен и получил прозвище «Стена». В Италии зажигает за «Милан» и Тео Эрнандес, а вот в «Реале» воспитанник «Атлетико» не показал ничего.

Полузащитники. Асьер Ильярраменди (Испания), Жульен Фобер (Франция), Нури Шахин (Турция), Ройстон Дренте (Нидерланды).

Ильярраменди приехал в «Реал» в 23 года, но ему не хватило мастерства или характера, а, может, и всего вместе, чтобы завоевать место в команде. Асьер запомнился пижонскими пасами внешней стороной стопы, хотя лучше бы вспахивал газон, а не подражал Хаби Алонсо. Жульен Фобер — это футболист, который никогда не должен был оказаться в «Мадриде», что-то вроде Брейтуэйта в «Барселоне». Француз приехал из «Вест Хэма» на правах аренды за 1.5 млн евро в середине сезона 2008/09, дважды сыграл в Ла Лиге, но выкупать контракт «сливочные» не стали. И на том спасибо.

Нури Шахин — жертва Жозе Моуриньо. Классно игравший в Дортмунде турок не получил шансов на «Сантьяго Бернабеу» и травмировал свою карьеру этим трансфером. Что касается Ройстона Дренте, то это вообще уникальный персонаж. Парень в 20 лет перешел в «Реал», сыграл 65 матчей за «сливочных», отчего у него сорвало крышу, о чем можно судить по такому факту: в 25 голландец играл уже за владикавказскую «Аланию» и даже сделал хет-трик в матче с «Мордовией». В 29 ушел из футбола на пару лет, но потом вернулся и сейчас играет в третьем дивизионе Нидерландов за клуб «Козаккен Бойз».

Нападающие. Хавьер Савиола (Аргентина), Антонио Кассано (Италия).

Савиола перешел в статусе свободного агента из «Барселоны», но за два года ничего не показал на «Сантьяго Бернабеу» и отправился в «Бенфику», за которую неплохо попылил. У Кассано был большой талант и много проблем за пределами футбольного поля, в конечном итоге итальянец всех достал, рассорился с Фабио Капелло и получил волчий билет.