Эредивизие могут завершить досрочно. Чемпионат приостановлен до 1 июня

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вчера, 21:53

Правительство Нидерландов объявило о запрете любых массовых мероприятий до 1 июня из-за эпидемии коронавируса.

Таким образом, до указанного срока сезон в Эредивизие точно не возобновится. По информации нидерландских СМИ , руководство чемпионата может принять решение о досрочном завершении сезона. Отмечается, что чемпион страны определен не будет, также ни одна из команд не вылетит. Однако в Эредивизие поднимутся два лидера Эрстедивизие – «Камбюр» и «Де Графсхап».

Ранее и в Испании на неопределенный срок были приостановлены все футбольные матчи

Коронавирус и футбол