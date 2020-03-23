Эредивизие могут завершить досрочно. Чемпионат приостановлен до 1 июня

Правительство Нидерландов объявило о запрете любых массовых мероприятий до 1 июня из-за эпидемии коронавируса.
Таким образом, до указанного срока сезон в Эредивизие точно не возобновится. По информации нидерландских СМИ, руководство чемпионата может принять решение о досрочном завершении сезона. Отмечается, что чемпион страны определен не будет, также ни одна из команд не вылетит. Однако в Эредивизие поднимутся два лидера Эрстедивизие – «Камбюр» и «Де Графсхап».
Ранее и в Испании на неопределенный срок были приостановлены все футбольные матчи