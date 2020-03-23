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Эредивизие могут завершить досрочно. Чемпионат приостановлен до 1 июня

вчера, 21:53

Правительство Нидерландов объявило о запрете любых массовых мероприятий до 1 июня из-за эпидемии коронавируса.

Таким образом, до указанного срока сезон в Эредивизие точно не возобновится. По информации нидерландских СМИ, руководство чемпионата может принять решение о досрочном завершении сезона. Отмечается, что чемпион страны определен не будет, также ни одна из команд не вылетит. Однако в Эредивизие поднимутся два лидера Эрстедивизие – «Камбюр» и «Де Графсхап».

Ранее и в Испании на неопределенный срок были приостановлены все футбольные матчи

Коронавирус и футбол

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Брулин
Брулин
вчера в 22:42
... пишут что ФА на днях выступит с таким же заявлением на счет английских чемпионатов (ЮНВА)
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:23
Пора закрывать лавочку во всех чемпионатах.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 22:10
Адекватное решенее. Надо другим лигам тоже премер голандцев брать если возможности нет доиграть.
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