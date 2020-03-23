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Американский миллиардер собирается приобрести «Дерби Каунти»

вчера, 20:41

По информации британских СМИ, «Дерби Каунти» может приобрести один из самых богатых бизнесменов планеты.

Сообщается, что американский миллиардер Майкл Делл, входящий в топ-25 самых богатых людей планеты по версии Forbes, готов приобрести клуб из английского Чемпионшипа. Судя по всему, Делл собирается выкупить контрольный пакет акций, что позволит ему влиять на внутреннюю политику «Дерби».

В текущем сезоне «Дерби» занимает 12-е место в таблице Чемпионшипа, отставая на 5 очков от зоны плей-офф, что сохраняет их шансы на завоевание путевки в Премьер-лигу, если чемпионаты возобновят.

Совсем недавно «Дерби Каунти» встретился с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Кубка Англии.

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матос
матос
вчера в 21:36
поживем-увидим.
DERBY COUNTY
DERBY COUNTY
вчера в 20:57, ред.
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