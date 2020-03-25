ХФС собрал деньги на борьбу с результатами землетрясения и коронавируса

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сегодня, 09:30

Пресс-служба хорватского Футбольного союза в твиттере сообщила, что организация собрала 4,2 млн кун (примерно 550 тысяч евро) на борьбу с последствиями землетрясения в стране и предотвращение распространения коронавируса.

Менее чем за два дня мы собрали более полумиллиона евро на борьбу с эпидемией и последствиями землетрясения. Когда мы называем нашу команду и наших болельщиков семьей, это именно то единство и солидарность, о которых мы говорим!

22 марта в Хорватии произошло землетрясение магнитудой около 5,4 балла по шкале Рихтера, ставшее самым разрушительным для Загреба за 140 лет.

Также выявлены 382 случая заражения коронавирусом. Летальных исходов, по официальном данным, не было.

Тем временем защитник «Атлетико» Шиме Врсалько оказал финансовую помощь больнице в Ховатии, которая расположена в родном городе футболиста Задаре.