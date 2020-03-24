ПСЖ пожертвовал 100 тысяч евро на борьбу с коронавирусом

ПСЖ пожертвовал 100 тысяч евро на борьбу с коронавирусной инфекцией.
Пожертвование в благотворительный фонд будет направлено на следующие цели:
1. Приобретение медицинского и санитарного оборудования для врачей, тренинг для 2000 волонтеров.
2. Приобретение 5000 учебных материалов для школьников, которые не смогут посещать занятия из-за карантина.
3. Финансирование организации частных приютов, которые могут помочь около 900 бездомным, в том числе предоставление им продуктов питания или средств гигиены.
4. Помощь пожилым или одиноким людям путем доставки им 10 тысяч посылок с продовольствием и гигиеническими средствами.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пожертвовал один миллион евро на борьбу с коронавирусом.