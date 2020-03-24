ПСЖ пожертвовал 100 тысяч евро на борьбу с коронавирусом

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вчера, 23:55

ПСЖ пожертвовал 100 тысяч евро на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Пожертвование в благотворительный фонд будет направлено на следующие цели:

1. Приобретение медицинского и санитарного оборудования для врачей, тренинг для 2000 волонтеров.

2. Приобретение 5000 учебных материалов для школьников, которые не смогут посещать занятия из-за карантина.

3. Финансирование организации частных приютов, которые могут помочь около 900 бездомным, в том числе предоставление им продуктов питания или средств гигиены.

4. Помощь пожилым или одиноким людям путем доставки им 10 тысяч посылок с продовольствием и гигиеническими средствами.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пожертвовал один миллион евро на борьбу с коронавирусом.

Коронавирус и футбол