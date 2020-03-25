Восемь топ-клубов АПЛ не хотят допустить участия «Ман Сити» в ЛЧ

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сегодня, 09:11

По информации DailyMail, восемь клубов АПЛ хотят юридически упрочить дисквалификацию «Манчестер Сити» в еврокубках на два сезона.

Сообщается, что представители «Ливерпуля», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенала», «Лестер Сити», «Вулверхэмптона», «Тоттенхэма» и «Бернли» наняли юристов для написания совместного заявления в Спортивный арбитражный суд ( CAS ) с целью лишить «Сити» возможного участия в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, так как наказание «горожан» за нарушение финансового фейр-плэй может быть отложено.