Восемь топ-клубов АПЛ не хотят допустить участия «Ман Сити» в ЛЧ

По информации DailyMail, восемь клубов АПЛ хотят юридически упрочить дисквалификацию «Манчестер Сити» в еврокубках на два сезона.
Сообщается, что представители «Ливерпуля», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенала», «Лестер Сити», «Вулверхэмптона», «Тоттенхэма» и «Бернли» наняли юристов для написания совместного заявления в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью лишить «Сити» возможного участия в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, так как наказание «горожан» за нарушение финансового фейр-плэй может быть отложено.
Напомним, что в феврале этого года «Сити», помимо нарушений ФФП, был уличен в махинациях с контрактами спонсоров. Клуб был оштрафован на 30 млн евро и забанен в еврокубках на два сезона. Руководство «горожан» подало апелляцию.