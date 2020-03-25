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Восемь топ-клубов АПЛ не хотят допустить участия «Ман Сити» в ЛЧ

сегодня, 09:11

По информации DailyMail, восемь клубов АПЛ хотят юридически упрочить дисквалификацию «Манчестер Сити» в еврокубках на два сезона.

Сообщается, что представители «Ливерпуля», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенала», «Лестер Сити», «Вулверхэмптона», «Тоттенхэма» и «Бернли» наняли юристов для написания совместного заявления в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью лишить «Сити» возможного участия в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, так как наказание «горожан» за нарушение финансового фейр-плэй может быть отложено.

Напомним, что в феврале этого года «Сити», помимо нарушений ФФП, был уличен в махинациях с контрактами спонсоров. Клуб был оштрафован на 30 млн евро и забанен в еврокубках на два сезона. Руководство «горожан» подало апелляцию.

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Все комментарии
yudin_duda
yudin_duda
сегодня в 17:50
Хех, а Челси-то куда лезет..
Такой же противный мешок, который нужно расформировать
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 17:50
С большой долей вероятности просто вброс. Да, МС вёл себя не совсем честно, но 2 сезона отстранения от ЛЧ суровое наказание...
Romeo 777
Romeo 777 ответил Брулин
сегодня в 17:48, ред.
Ну Челси то куда лезет? Сами то подобным образом подняли себе уровень. Им повезло, что в то время не было ФФП
Челси и до Абрамовича не опускался ниже 6-ого места, играли в ЛЧ, выигрывали внутренние кубки, в команде играли чемпионы мира и Европы. Да, пришёл Абрамович, вложился в клуб, он сделал то, что и делали все ТОП клубы на то время (трансферы залог успеха, впрочем как и сейчас) + грамотная селекция и голодный грамотный Моуриньо тех времён сделали своё дело.
Ввели правило ФФП, и Челси с 2012 года живёт исключительно на свои средства, притом зарабатывая хорошо, далёко не дешёвые трансферы последних лет тому подтверждение. Так почему же клубы соблюдающие и играющие честно не могут высказывать своё недовольство, когда кто-то читерит?
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответил sihafazatron
сегодня в 17:46
Какие силы ? После запрета на ЛЧ Сити не сможет сохранить нынешний состав , и усилить состав тоже не сможет . Как бы вас в чампионшип не сослали и титулов не лишили . Если клуб в арбитражном суде не докажет свою правоту , то Сити одной потерей ЛЧ не ограничится , АПЛ начнёт свои наказания вводить
Karkaz
Karkaz ответил Artuom
сегодня в 17:17
Челси действительно так начинали, а потом встали на самоокупаемость. МС же как начал, так и продолжает... И ведь несколько раз их предупреждали и наказывали лишь слегка... Они не угомонились. Хоть бы чутка затихли на время. Но нет... вот и нарвались уже на жесткое наказание. Поэтому сравнивать не стоит. Поднялись одним путём - это верно, но одни мудро сошли с него, а другие проявили глупость и остались на этом пути...
Конечно Челси встал на самоокупаемость, так как аппетиты Абрамович поубавил. Удовлетворился, что взял несколько трофеев, да и нет у него бездонного колодца, чтобы взрывать каждые 10 лет рынок.
abramjan
abramjan ответил Jeck Denielse
сегодня в 17:04
МС и 8 клубов АПЛ....
хе хе....только на льва не тянет ...а вы сударь подспудно чувствуете что зенит скоро такая же судьба ждет...одна у вас надежда на 22 апреля)))
abramjan
abramjan
сегодня в 16:54
жуликов поймали за руку и тут начался классический каталунопоклонский вой...а вот у нииих тожеееее!!!...за себя надо отвечать а не на других кивать...будте уже мужчинами или хотя бы ведите по мужски...обо...лся так отвечай!
bn20
bn20
сегодня в 16:24, ред.
Нарушил правила, обязан отстранится.
Artuom
Artuom ответил Брулин
сегодня в 16:04
Ну Челси то куда лезет? Сами то подобным образом подняли себе уровень. Им повезло, что в то время не было ФФП
Челси действительно так начинали, а потом встали на самоокупаемость.

МС же как начал, так и продолжает... И ведь несколько раз их предупреждали и наказывали лишь слегка... Они не угомонились. Хоть бы чутка затихли на время. Но нет... вот и нарвались уже на жесткое наказание.

Поэтому сравнивать не стоит. Поднялись одним путём - это верно, но одни мудро сошли с него, а другие проявили глупость и остались на этом пути...
Artuom
Artuom
сегодня в 15:56, ред.
Ахахах, вы все серьёзно????

DailyMail сделал статью без доказательств правдивости... а вы на основании слов репортёра газеты уже начали обзывать другие клубы??

С каких пор все массово начали полностью верить СМИ??
Как статьи на другие темы большинство кричат что это утка, а тут бац все поверили... Поверили в статью в которой не приведены доказательства правдивости... Люди, что с вами случилось?? И это люди из России, страны где СМИ вообще верить нельзя... вроде бы должны были быть закалёнными в этом смысле, не верить всему и вся...

Зайдите на оригинал и прочтите. Никаких доказательств! Тоесть эта статья может оказаться как правдой, так и жирной уткой написанной ради хайпа...
ХУБУЛ
ХУБУЛ
сегодня в 15:44
Челси 🤦‍♂️
BarSlona
BarSlona
сегодня в 15:21
Уроды слов нет , трусы
Mangur
Mangur
сегодня в 15:12
Без комментариев
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 15:07
Откуда в Апл восемь топ-клубов? Там одни бегунки...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:49
Каждый за себя и все против Сити. Даже МЮ...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил dimagas2
сегодня в 14:49
Сити неско лет участник плэйофф лч как и псж, просто судьи их убивают. Ну а в апл с норм судьями им так же нет равных много лет
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 14:45
Чувствуется лапа Корейко...
Wolf77785
Wolf77785 ответил oFANATo
сегодня в 14:30
Скоро и наши клубы напишут что бы отстранили зенит, ну кроме конечно фарм клубов Сочи и Оренбург.
лучше цска, все равно толку нет, кроме 4 мест ничего!
Брулин
Брулин
сегодня в 13:26
Ну Челси то куда лезет? Сами то подобным образом подняли себе уровень. Им повезло, что в то время не было ФФП
holms918
holms918
сегодня в 13:19
Всё ожидаемо, никому не нужны конкуренты.
berda2003
berda2003
сегодня в 12:56
Это основа жизни англосаксов - подлость, измена, предательство, стукачество и ещё 1000 гадостей, которые они внедряли веками по всему миру. И самое главное: впереди надо обязательно вставить слово "королевская"...
DEIVID
DEIVID ответил sihafazatron
сегодня в 12:37
а в этих клубах подумали, что если мс не будет в лч, то они все силы бросят на апл и кубки?)))
Многие игроки не захотят без ЛЧ 2 года играть за МС. Не уверен, что тот же де Брюйне, находящийся в самом расцвете, захочет ждать.
ЮHBA
ЮHBA
сегодня в 12:21
Бернли-то понятно, команда фаворит чемпа и метит на победу в лч, остальные то чего?
Ravshan878
Ravshan878 ответил КЭТиК
сегодня в 12:14
Котёнок мимо не хотел проехать.
Как у вас там станице? Все в масках ходит? По всему миру этот зараза гуляет.
drug01
drug01
сегодня в 12:12
Зачем это???
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:08
Скоро и наши клубы напишут что бы отстранили зенит, ну кроме конечно фарм клубов Сочи и Оренбург.
dimagas2
dimagas2 ответил 25процентный клоун
сегодня в 12:04
"топ кулубы"?))) Топ клуб это сити и ливер в апл, остальное сурогат
Когда это сити стали топом?)))
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил Jeck Denielse
сегодня в 12:01
МС и 8 клубов АПЛ....
К льву только пририсовать воз долларов сзади, и будет честно.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 11:46
Вполне разумное решение от клубов, нечего МС с нарушениями играть в ЛЧ.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:27
Не вижу восемь топ клубов....
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