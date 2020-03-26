«Рома» собирается приобрести хавбека «Шахтёра» Коваленко

По информации итальянских СМИ, полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко может стать игроком «Ромы».
Сообщается, что в переходе 24-летнего хавбека заинтересован лично главный тренер римского клуба Паулу Фонсека, тренировавший Коваленко во времена его работы в «Шахтере».
Источник отмечает, что летом «Рому» может покинуть Хавьер Пасторе, и покупка украинского хавбека, по мнению Фонсеки, будет отличной заменой Хавьеру.
Также появлялась информация об интересе к Коваленко со стороны «Манчестер Сити», где играет его земляк Александр Зинченко.