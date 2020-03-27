Несколько клубов АПЛ выступают за полную переигровку сезона

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сегодня, 12:48

Часть клубов АПЛ выступает за досрочное завершение сезона и его переигровку в будущем.

На прошлой неделе на встрече всех клубов английской Премьер-Лиги было принято решение доиграть чемпионат. Однако сейчас мнение команд изменилось. Есть сомнение, что удастся в ближайшем будущем доиграть сезон. Также клубы считают, что будет неэтично играть без зрителей на трибунах во время пандемии коронавируса.

Необходимо, чтобы 14 из 20 клубов проголосовали за продолжение или отмену сезона. Иначе решение не будет принято.

Ранее вице-председатель «Вест Хэма» Каррен Брэйди предложила аннулировать сезон.