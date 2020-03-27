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Несколько клубов АПЛ выступают за полную переигровку сезона

сегодня, 12:48

Часть клубов АПЛ выступает за досрочное завершение сезона и его переигровку в будущем.

На прошлой неделе на встрече всех клубов английской Премьер-Лиги было принято решение доиграть чемпионат. Однако сейчас мнение команд изменилось. Есть сомнение, что удастся в ближайшем будущем доиграть сезон. Также клубы считают, что будет неэтично играть без зрителей на трибунах во время пандемии коронавируса.

Необходимо, чтобы 14 из 20 клубов проголосовали за продолжение или отмену сезона. Иначе решение не будет принято. 

Ранее вице-председатель «Вест Хэма» Каррен Брэйди предложила аннулировать сезон.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 20:03
Главное что бы сезон был доигран, а не назначали чемпиона в кабинетах.
ЮHBA
ЮHBA
сегодня в 19:16
Манк и глор кабинета порвались от новости ахаха
Lucky luciano
Lucky luciano ответил ЮHBA
сегодня в 18:57, ред.
Понятно кто хочет- те кто на вылет или у кого амбиции не сходятся с реальным положением дел. Если уж не доигрывать, то давайте чашку Ливерпулю и порешаем на том)
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    сегодня в 17:11
    Обломают Ливерку
    Karkaz
    Karkaz
    сегодня в 16:33
    Представляю, все игроки и Клопп уже на расслабоне, дело сделано, осталось выиграть пару матчей из 9 и тут начинается...новость за новостью...чемпионат могут переиграть, аннулировать и т.п. Клопп и Ко начинают плохо спать, вскакивать по ночам)
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    сегодня в 16:06
    Чушь.Наверняка эти предложения от клубов со дна таблицы.
    yudin_duda
    yudin_duda
    сегодня в 16:02
      karnager
      karnager
      сегодня в 15:48
      Ещё раз говорю . Все очень просто - доиграть нужно 2 игры до чемпионства. А все остальные команды распределятся согласно полученным местам.
      NOVA
      NOVA
      сегодня в 15:44
      да ну в апл все понятно: там ливер заслуженный чемпион!!
      Бог солнца
      Бог солнца
      сегодня в 15:42
      Страшный сон Клоппа
      AmIIIeR89
      AmIIIeR89
      сегодня в 15:14
      А как иначе? Ок, назначат Ливер чемпионом, что логично и правильно. Но как быть с остальными? Текущая таблица? Это бред, да и ни 1 клуб с этим не согласится
      ЮHBA
      ЮHBA ответил Gelious
      сегодня в 15:03
      Смешной? Скорее, драматичной.
      Алексей Солдатов 1
      Алексей Солдатов 1
      сегодня в 14:53
      Сейчас Англия на карантине, почти все дома. Делать особо нечего. Вот пусть решат народным голосованием.

      Выбрать несколько сценариев.
      Завершить
      Доиграть
      При пустых трибунах и т.п.

      Почему это решение должно приниматься конкурентами непонятн!
      Gelious
      Gelious ответил ЮHBA
      сегодня в 14:28
      Ор будет у неадекватного глорья, а на таких с высокой горы.....
      Это вы так думаете. Ситуация для ливерпуля выйдет смешной. Даже если и жалко при этом их будет
      ЮHBA
      ЮHBA ответил Gelious
      сегодня в 14:22
      Ор будет у неадекватного глорья, а на таких с высокой горы.....
      BagioR
      BagioR
      сегодня в 14:22
      Ливер в чемпионы и заканчивать
      ЮHBA
      ЮHBA
      сегодня в 14:21
      Понятно кто хочет- те кто на вылет или у кого амбиции не сходятся с реальным положением дел.
      Если уж не доигрывать, то давайте чашку Ливерпулю и порешаем на том)
      Суеверный
      Суеверный
      сегодня в 14:10
      Какое страшное слово - "пандемия"... Жуть. Да это просто эпидемия в разных регионах планеты. Я понимаю что журналисты "раздувают" все до масштабов Вселенной. Да в футбол играли и во время Отечественной когда за каждую минуту на фронтах погибала команда (по численности). Другое дело что вакцины пока нет. Природа явления не ясна. Более всего подвержены заболеванию люди пожилого возраста. Может быть я тупо выскажусь но "клин клином вышибают". Всем при входе на стадион "фронтовые 100 грамм" и всякую "пандемию" одолеем.
      berda2003
      berda2003
      сегодня в 14:10
      старая англосакская поговорка гласит: "что предлагает англобаба - забудь, и делай наоборот..."
      мангo
      мангo ответил Суеверный
      сегодня в 13:57
      Каждый день на автомобильных трассах Европы и нашей раздвоенной страны гибнет больше людей чем от этой заразы. Никто не додумался запретить автомобили? Может быть снести все дороги? Чушь ведь полная. Да, при массовой истерии необходимы некоторые меры. Ходите на футбол в костюмах противохимической защиты (ими забиты все склады армии и МЧС). Весь этот бред уже надоел. Со СПИДом носились и что? Поступай разумно и все по барабану. Лишь ЧУТЬ меньше удовольствия.
      Какая чушь, чисто российкий пофигизм и отношение к человеской жизни. .. даже факты не помогают оценить масштабы. Когда и где это видано было чтобы в Италии Испании В Иране по 500-700 человек в день помирало от аварий ? .Хотя Бред пока вас не коснулось . Наверно эпидемию чумы или холеры или Чернбыль тоже бредом надо было назвать..
      abramjan
      abramjan
      сегодня в 13:31
      тут или заканчивать и ливер чемпионили доигрывать третьего не дано...но пойдут ли на прекращение сезона кто в зоне вылета и на 5-6 местах...
      Суеверный
      Суеверный
      сегодня в 13:25, ред.
      Каждый день на автомобильных трассах Европы и нашей раздвоенной страны гибнет больше людей чем от этой заразы. Никто не додумался запретить автомобили? Может быть снести все дороги? Чушь ведь полная. Да, при массовой истерии необходимы некоторые меры. Ходите на футбол в костюмах противохимической защиты (ими забиты все склады армии и МЧС). Весь этот бред уже надоел. Со СПИДом носились и что? Поступай разумно и все по барабану. Лишь ЧУТЬ меньше удовольствия.
      STVA 1
      STVA 1
      сегодня в 13:20
      Отдайте Ливерпулю золото и вперёд))
      Ozabot
      Ozabot
      сегодня в 13:15
      Надо заканчивать сезон сейчас, либо потом доиграть ровно столько матчей, сколько нужно «Ливерпулю», чтобы он стал победителем досрочно, дабы чемпионство было неоспоримым даже в теории. Сколько еще надо? Две победы? Три победы? И там уже останавливать чемпионат и подводить итоги, кто вылетит, а кто пройдет в еврокубки. А переигрывать с без того плотным календарем — это нонсенс. Сезон уже не спасти.
      beefs
      beefs
      сегодня в 13:13
      у каждого свое мнение, но объективно на данный момент Ливерпуль победитель и лишить их чемпионства это не этично...
      ДСА
      ДСА
      сегодня в 13:08
      Чемпион определен, переигрывать можно всё остальное.
      Serg_Diamond
      Serg_Diamond
      сегодня в 13:06
      Это должны не клубы решать, потому что они заинтересованы. Летом эпидемия стихнет и доиграют
      Gelious
      Gelious
      сегодня в 13:04
      Блин, полностью поддерживаю. Это ж какой ор будет, если с ливерпулем так выйдет. Дорогого стоит
      311
      311
      сегодня в 13:03
      Отдайте уже чемпионство Ливерпулю, хоть и недоделанное!)
      номер 12
      номер 12
      сегодня в 12:58
      Это Пеп проголосовал?
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